Una estufa de pellets provoca un incendio en una vivienda de Cambados

Los efectivos de Emerxencias se movilizaron para sofocar el incendio Cedida

Un incendio de una estufa de pellets dio un buen susto la pasada madrugada en una vivienda de la Avenida da Pastora, en Cambados, que acabó completamente llena de humo, aunque, afortunadamente, ninguno de los residentes resultó afectado.

El suceso se produjo pasadas las tres de la mañana, movilizando a efectivos del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados y de la Guardia Civil, que realizaron tareas de ventilación de la vivienda y extinguieron el incendio declarado en la estufa.