Decenas de personas bailan al ritmo de Unto Vello en el inicio de ‘Cultura ao quente’

Los integrantes del dúo musical, Xabi Gómez y Bieito Pereira Mónica Ferreirós

Cambados dió este domingo el pistoletazo de salida al ciclo ‘Cultura ao quente’ en Castrelo, donde decenas de personas se reunieron en el centro cultural para bailar al ritmo del dueto Unto Vello, formado por Xabi Gómez y Bieito Pereira. El grupo presentará su nuevo disco, ‘Inmaterial’, en la Sala Capitol de Santiago de Compostela el próximo mes de marzo.

La iniciativa tiene como objetivo acercar actividades al centro y a todas las parroquias, que irán acompañadas por un “petisco” con el fin de crear jornadas de convivencia entre vecinos y visitantes del municipio.

Asistentes a la cita en Castrelo Mónica Ferreirós

A diferencia de la edición del año pasado, esta suma una nueva actuación, de manera que, tras Unto Vello, la próxima cita será el día 18, a las siete de la tarde, con una jornada protagonizada por Lina y Lona, en la parroquia de Oubiña. Posteriormente, el día 26 acurdirá al Auditorio da Xuventude, a las ocho y media de la tarde, Os Xesteira, siendo uno de los platos fuertes de un programa que apuesta por la música gallega, pero que también abre espacio para la narrativa oral. Ya en febrero, el día 1 la parroquia de Corvillón acogerá a Abril, a las siete de la tarde; y como broche final, Momboi actuará el día 7 en el auditorio, a las ocho y media de la tarde.

En el momento de la presentación del ciclo, el edil de Cultura, Liso González, destacó la importancia de impulsar este tipo de iniciativas para allegar actividades de esta índole a todo el municipio. Además, subrayó que durante este año se redoblarán esfuerzos en otros formatos como el Cambasóns o Clownbados.