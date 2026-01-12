Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Decenas de personas bailan al ritmo de Unto Vello en el inicio de ‘Cultura ao quente’

La iniciativa tiene como objetivo acercar actividades al centro y a todas las parroquias del municipio, con el fin de crear jornadas de convivencia entre vecinos y visitantes 

Sandra Rey
12/01/2026 06:20
Los integrantes del dúo musical, Xabi Gómez y Bieito Pereira
Los integrantes del dúo musical, Xabi Gómez y Bieito Pereira
Mónica Ferreirós
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Cambados dió este domingo el pistoletazo de salida al ciclo ‘Cultura ao quente’ en Castrelo, donde decenas de personas se reunieron en el centro cultural para bailar al ritmo del dueto Unto Vello, formado por Xabi Gómez y Bieito Pereira. El grupo presentará su nuevo disco, ‘Inmaterial’, en la Sala Capitol de Santiago de Compostela el próximo mes de marzo.

La iniciativa tiene como objetivo acercar actividades al centro y a todas las parroquias, que irán acompañadas por un “petisco” con el fin de crear jornadas de convivencia entre vecinos y visitantes del municipio.

Asistentes a la cita en Castrelo
Asistentes a la cita en Castrelo
Mónica Ferreirós

A diferencia de la edición del año pasado, esta suma una nueva actuación, de manera que, tras Unto Vello, la próxima cita será el día 18, a las siete de la tarde, con una jornada protagonizada por Lina y Lona, en la parroquia de Oubiña. Posteriormente, el día 26 acurdirá al Auditorio da Xuventude, a las ocho y media de la tarde, Os Xesteira, siendo uno de los platos fuertes de un programa que apuesta por la música gallega, pero que también abre espacio para la narrativa oral. Ya en febrero, el día 1 la parroquia de Corvillón acogerá a Abril, a las siete de la tarde; y como broche final, Momboi actuará el día 7 en el auditorio, a las ocho y media de la tarde.

En el momento de la presentación del ciclo, el edil de Cultura, Liso González, destacó la importancia de impulsar este tipo de iniciativas para allegar actividades de esta índole a todo el municipio. Además, subrayó que durante este año se redoblarán esfuerzos en otros formatos como el Cambasóns o Clownbados.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Uno de los grupos de niños asistentes a la fiesta infantil en el Centro Recreativo de Artes posaron delante del escenario de DJ Manu Reiriz

Un gran colofón para las celebraciones patronales de la parroquia de Artes con una fiesta infantil y una chocolatada
Chechu López
La red de pluviales se ve desbordada y se inunda la carretera en la aldea de San

Residentes de la aldea de San, en Boiro, denuncian la entrada de agua a sus casas al desbordarse las tuberías de recogida de pluviales
Chechu López
Óscar Rial es el portavoz del grupo municipal del PSOE rianxeiro

Reproches del PSOE a Julián Bustelo por no dar ayudas a las AMPA y para material escolar
Chechu López
El escaparate de una tienda en Vilagarcía

Cómo hace frente el comercio local a las rebajas cuando las promociones no descansan nunca
Sandra Rey