Cambados acoge la presentación de ‘As arestas da sustentabilidade’, un libro que aborda los retos ambientales

La asociación Mulleres Salgadas organiza este jueves la presentación de ‘As arestas da sustentabilidade’, de Gumersindo Feijoo, en la que se invita a reflexionar sobre los retos ambientales —huella de carbono, economía circular, reutilización o salud— y los límites, contradicciones y desafíos del discurso de la sostenibilidad, también desde la perspectiva del sector pesquero y marisquero.

Será en la Casa da Calzada (antiguo Exposalnés), a partir de las 19:15 horas y desde la entidad aseguran que será una oportunidad para conversar sobre la gestión de los recursos marinos; el equilibrio entre actividad económica, cuidado del medio y justicia social; el papel de las mujeres del mar en la defensa de un modelo sostenible; o las decisiones políticas y económicas que condicional el futuro de la pesca y marisqueo.