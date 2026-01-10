Mi cuenta

Cambados

Zona Centro entrega un total de 2.000 euros en premios de su campaña de Navidad

Los vales se podrán canjear  hasta el día 28 de febrero y la entrega de los mismos será el próximo martes en la sede de la asociación

Sandra Rey
10/01/2026 21:02
Momento de la realización del sorteo
Momento de la realización del sorteo
Zona Centro
La asociación de comerciantes de Cambados, Zona Centro, repartió este viernes hasta 2.000 euros en premios entre clientes de los establecimientos asociados, con motivo del sorteo de su campaña de Navidad.

Los galardones fueron repartidos de la siguiente manera: un vale de 500 euros por los servicios de Tintorería Clean Shop; dos de 300 euros por compras en La Boutique del Pan y en Classic Complementos; otros dos de 200 euros procentes de Belaya Estética y Eroski Center; y cinco bonos de 100 euros por adquisiciones y prestaciones en Salnés Móbil, Eva Rey Shoes, Deportes Piñeiro, Gemma Leiro Esteticista y Mi Trocito del Pastel.

Los vales se podrán canjear en el comercio local hasta el día 28 de febrero y la entrega de los mismos será el próximo martes, a las 13 horas, en la sede de la asociación Zona Centro, en el edificio municipal de Rúa Nova.

En el momento de la presentación de la campaña, a finales del pasado noviembre, el presidente de Zona Centro, Juan Rey, y el edil de Comercio, Tino Cordal, destacaron que se trata de una de las iniciativas más importantes del año para el sector, teniendo en cuenta el elevado flujo de personas y ventas con motivo de las fiestas navideñas. También, ambos ensalzaron el hecho de que el Concello y la patronal continúen con su colaboración para la dinamización del pequeño comercio.

Para participar, los clientes debían rellenar las papeletas disponibles en los establecimientos adheridos tras realizar sus compras, del 1 de diciembre al 6 de enero.

