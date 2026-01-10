Mi cuenta

Suscribete
Cambados

El Concello de Cambados regulariza el pago a proveedores y garantiza el suministro de gasoil a la Policía

La gobierno local procedió al abono de diversos recibos pendientes y cuyo valor superaban los 350.000 euros

Sandra Rey
10/01/2026 21:00
Imagen de archivo de la comisaría cambadesa
Gonzalo Salgado
El Concello de Cambados ha hecho frente al pago de varias facturas pendientes del suministro de gasóleo de los coches de la Policía Local y al resto de la flota de vehículos del municipio. Hace unos meses, ante la demora en el abono de los recibos, la empresa abastecedora decidió “cortar el grifo” del combustible para el cuerpo de seguridad.

Esta actuación corresponde a la regularización de varias facturas pendientes y cuyo importe total supera los 350.000 euros, correspondientes a gastos realizados a lo largo del ejercicio 2025, pero que carecían de crédito orzamentario en el momento de su tramitación, según explican desde el Concello.

Ahora, gracias a la aprobación de una transferencia de crédito entre partidas, financiada con remanentes de otros presupuestos, se han podido abonar los importes de los recibos impagados. Además del gasóleo para los coches de la Policía Local, las facturas también atendían a gastos como reparaciones de maquinaria y vehículos, ferretería y mantenimiento del alumbrado público.

Desde el gobierno municipal subrayan la importancia de este paso, que contribuye a normalizar las relaciones con los proveedores –la mayoría de ellos autónomos y pymes locales–, garantizar la seguridad jurídica de la gestión económica y avanzar hacia un mayor orden y rigor en las cuentas municipales.

El alcalde, Samuel Lago, destaca que “este tipo de actuación son necesarias para poñer ao día a situación económica do Concello, cumprir coas obrigas pendentes e seguir traballando cunha xestión responsables dos recursos públicos”:

Así, el Concello de Cambados continuará adoptando medidas necesarias para asegurar una correcta planificación presupuestaria y evitar que se produzcan desajustes económicos.

