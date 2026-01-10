Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Castrelo abrirá mañá o programa de ‘Cultura ao quente’ coa actuación do dúo Unto Vello

A. Louro
10/01/2026 05:17
Xabi Gómez e Bieito Pereira conforman este dúo
Xabi Gómez e Bieito Pereira conforman este dúo
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

O dúo Unto Vello abrirá mañá unha nova edición do programa ‘Cultura ao quente’, impulsado pola Concellería de Cultura de Cambados. O grupo formado por Xabi Gómez e Bieito Pereira actuará así este domingo, a partir das sete da tarde, no centro cultural de Castrelo, nun ano que se presenta exitoso para a formación, que recupera a música tradicional cun toque propio e que presentará o seu novo disco, ‘Inmaterial’, na Sala Capitol de Santiago de Compostela no próximo mes de marzo.

O ciclo cambadés, que levará propostas culturais ás distintas parroquias do concello e que propón unha xornada de convivencia cun petisco tras as actuacións programadas, continuará a próxima semana na parroquia de Oubiña, o día 18 de xaneiro, tamén ás sete da tarde, cunha xornada protagonizada por Lina e Lola. Xa no centro, ao Auditorio da Xuventude acudirá o 24 (20:30 horas) Os Xesteira e un día despois Quico Cadaval fará o propio no centro cultural de Vilariño, ás siete, como un dos platos fortes dun programa que aposta pola música galega, pero que tamén abre espazo para a narrativa oral. No mes de febreiro, Abril actuará en Corvillón (día 1, ás 19), para poñer o broche final Momboi, o 7, no Auditorio da Xuventude, a partir das oito e media da tarde.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El ideal gallego

Cambados desatasca la apertura de la Rúa da Pacheca al abordar la adaptación técnica de la planimetría
A. Louro
Vistas desde una de estas atalayas que se pueden recorrer en bicicleta

Arousa cuenta con más de 170 kilómetros y tres rutas ciclistas de interés paisajístico
Beni Yáñez
Juan Villar, durante su intervención en la sesión en Nordés Empresarial

Los empresarios gallegos debaten sobre cómo les afecta el conflictivo panorama internacional
Redacción
El ideal gallego

Los juzgados recibieron ya la denuncia contra un médico por agresión sexual
Olalla Bouza