Castrelo abrirá mañá o programa de ‘Cultura ao quente’ coa actuación do dúo Unto Vello
O dúo Unto Vello abrirá mañá unha nova edición do programa ‘Cultura ao quente’, impulsado pola Concellería de Cultura de Cambados. O grupo formado por Xabi Gómez e Bieito Pereira actuará así este domingo, a partir das sete da tarde, no centro cultural de Castrelo, nun ano que se presenta exitoso para a formación, que recupera a música tradicional cun toque propio e que presentará o seu novo disco, ‘Inmaterial’, na Sala Capitol de Santiago de Compostela no próximo mes de marzo.
O ciclo cambadés, que levará propostas culturais ás distintas parroquias do concello e que propón unha xornada de convivencia cun petisco tras as actuacións programadas, continuará a próxima semana na parroquia de Oubiña, o día 18 de xaneiro, tamén ás sete da tarde, cunha xornada protagonizada por Lina e Lola. Xa no centro, ao Auditorio da Xuventude acudirá o 24 (20:30 horas) Os Xesteira e un día despois Quico Cadaval fará o propio no centro cultural de Vilariño, ás siete, como un dos platos fortes dun programa que aposta pola música galega, pero que tamén abre espazo para a narrativa oral. No mes de febreiro, Abril actuará en Corvillón (día 1, ás 19), para poñer o broche final Momboi, o 7, no Auditorio da Xuventude, a partir das oito e media da tarde.