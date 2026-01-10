Cambados desatasca la apertura de la Rúa da Pacheca al abordar la adaptación técnica de la planimetría

El objetivo es conectar al vial, que es actualmente una calle sin salida, con O Castro Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados busca desatascar este año el proyecto para abrir la Rúa da Pacheca y finiquitar su tramitación urbanística, tras verse retrasada por la necesidad de adaptar el Plan Especial de Infraestruturas a cuestiones técnicas relacionadas con la planimetría, debido a los cambios normativos surgidos desde la aprobación del documento. Para ello, la Concellería de Obras e Servizos, dirigida por José Ramón Abal, cuenta ya con un presupuesto de 8.000 euros por parte de una empresa especializada para realizar esta necesaria tramitación, que espera contratarse ya en las próximas semanas.

Un “último paso”, explica Abal, para zanjar esta tramitación, aunque prefiere no dar plazos —al estar sujeto a periodos de alegaciones y que posteriormente habrá que contratar las obras de urbanización—sobre esta iniciativa, surgida ya hace más de ocho años y que se vio interrumpida durante el tiempo en que el edil independiente no formó parte del equipo de gobierno. Cabe señalar que una vez implementados los cambios el Plan Especial de Infraestruturas deberá volver a salir a un periodo de exposición pública, con su respectivo plazo de alegaciones, por lo que el trámite puede prolongarse durante todo el año.

En cualquier caso, Abal señala que es un importante paso para desatascar esta iniciativa, que ya cuenta además con el proyecto de expropiación y con presupuesto para acometerlo, ya que recibió 106.766 euros a través del Plan +Provincia. Esta fórmula se aplicará finalmente a todos los bienes afectados, que suman unos 2.500 metros cuadrados divididos en 15 propiedades de suelo urbanizable y otras dos de suelo urbano.

Larga tramitación

Así las cosas, el proyecto se remonta al año 2017, cuando el propio edil inició los trámites; sin embargo, no entró en el siguiente gobierno local y sus sucesores no le dieron continuidad, lo que provocó sus constantes quejas hasta que en 2022 presentó una moción al respecto que fue aprobada y les obligaba, pero tampoco se cumplió. Así, tras entrar a formar parte del actual cuatripartito, tras las elecciones de 2023, lo incluyó entre sus irrenunciables para firmar el pacto de gobierno y en agosto de 2024 aprobaba en junta de gobierno local el Plan Especial de Infraestruturas.

Con este proyecto se buscará así dar salida a la Rúa da Pacheca, que ahora es una calle muerta. El nuevo vial, que atravesará 157 metros de fincas, llegará así hasta a O Castro y dará fluidez al tráfico en el entorno de A Pastora. De hecho, actualmente son muchos los conductores procedentes de la Avenida de Vilariño que utilizan esta zona para salir en Os Olmos. La nueva carretera desembocará en las inmediaciones del Pazo de Ulloa.

En principio, según se informó en 2024, será un vial de un solo sentido de circulación y medirá un total de 10 metros de ancho de los cuales, siete serán de calzada para los vehículos y tres para dos tramos de aceras (1,5 metros cada uno).