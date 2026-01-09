Educación valora poder incluir la mejora de los baños del CEP Magariños en las obras de este año

Entrada del CEP Antonio Magariños Pastoriza Gonzalo Salgado

La Consellería de Educación confirmó, tras las quejas del Concello, que en la Dirección Territorial de Pontevedra figura una petición de realizar una mejora en los baños del CEP Antonio Magariños Pastoriza, tanto para hacerlos más accesibles como para ser objetos de una urgente renovación, debido a su avanzado deterioro. De hecho, desde el gobierno gallego señalaron que la unidad técnica analizará la posibilidad de incluir esta actuación de mejora en las obras de pequeña y mediana envergadura que se desarrollen este año, antes del inicio del curso 2026/2027.

Cambados reclama una reforma integral del CEP Magariños: “É unha urxencia, non pode seguir como está” Más información

Asimismo, tras las críticas vertidas por el concejal de Ensino, Liso González, sobre el papel de la Consellería con Cambados, Educación indica que está invirtiendo más de 1,3 millones de euros en obras en centros educativos en la capital del albariño, en el marco del Plan de nueva arquitectura pedagógica.

De hecho, el gobierno gallego recuerda que en este momento está en ejecución la ampliación del colegio de San Tomé, que cuenta con un presupuesto de casi un millón de euros y que ganará una superficie total de 397,50 metros cuadrados, que serán distribuidos en dos aulas, dos desdobles y una biblioteca, así como un espacio reservado para una radio escolar. Además, resolverá los problemas de accesibilidad con la instalación de un ascensor y de rampas de acceso, así coma la elevación del nivel del suelo del gimnasio, para evitar desniveles.

En la misma línea, enumera la renovación de las luminarias del IES Francisco Asorey —valoradas en 117.000 euros—, además de las pequeñas y medianas obras del verano, entre ellas, la rampa de acceso al patio del propio CEP Antonio Magariños y la reforma del pavimento de la sala de usos múltiples del mismo centro. Además, hace hincapié en el compromiso para la reforma de los aseos del CEIP Plurilingüe de Castrelo, con un presupuesto todavía por concretar.

Demandas del Concello

Desde la Consellería de Educación respondieron así a preguntas de este diario tras la petición de una reforma integral realizada la pasada semana por parte del concejal de Ensino del Concello, Liso González, que denunció problemas importantes de accesibilidad —además de un deterioro importante de estas instalaciones— en el centro cambadés, que además cuenta con una docente con movilidad reducida.

Asimismo, criticó una supuesta falta de colaboración por parte de la Dirección Territorial de Educación en Pontevedra, al al haber efectuado varias llamadas y el envío de correos para solicitar una reunión de forma infructuosa.

Sin embargo, la Consellería hace hincapié en la gestión e inversión en los últimos años en la villa, destacando así la millonaria actuación en San Tomé. En el caso del Magariños, invirtió también el pasado curso 50.000 euros en falsos techos, iluminación y la instalación de una rampa de acceso al patio del colegio, precisamente, para mejorar su accesibilidad.

Ahora, el gobierno gallego asegura estar estudiando esta nueva actuación en los baños del colegio, que podría llegar a acometerse este mismo año en las obras que se desarrollan anualmente en los centros educativos durante la temporada de vacaciones estivales.