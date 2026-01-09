Alberto Chicote decide: la mejor empanada de la provincia está en una taberna de Cambados

Una escena del programa televisivo Cedida

Si hay un plato típico de la gastronomía gallega es la empanada, en clara competencia con el pulpo á feira. Dos manjares que no faltan en prácticamente todos los restaurantes de comida local, al ser ya emblemas de la cultura culinaria de la zona. Una elaboración que protagonizó uno de los episodios de la tercera temporada de ‘Batalla de Restaurantes’, el nuevo programa del popular cocinero Alberto Chicote y del que resultó ganador A Taberna de A Ruda, de Castrelo, que obtuvo la mayor puntuación.

Lo cierto es que en las votaciones de sus rivales —La Posada-Brasería Lapamán, Asador Tía Pepa y Ardora Rest-Club— apenas alcanzó un 4,8, pero Chicote inclinó la balanza en favor de Rubén Outeda —también concejal del PP—, gerente del negocio, al otorgarle un 7,2 de nota, muy lejos que el segundo mejor calificado, Ardora (de Cangas), con un 5.

“Lo que te da es lo que te esperas: buen producto, tocado lo justo y sin riesgos”. Así definió el televisivo cocinero la cocina de A Ruda, que se llevó el premio de 10.000 euros al demostrar ofrecer el mejor espacio, la cocina más cuidada, la mejor relación calidad-precio, el menú más vistoso y, por supuesto, la empanada más destacada, que en su caso se sirvió en cuatro recetas: mejillón con chorizo, atún, zamburillas y pollo con manzana.

Desaprobado el pimiento

Unas recetas elaboradas con una misa fina de trigo, elaborada con hielo y aceite y que no lleva pimiento —aunque a la hora de verdad los comensales se encontraron algún rastro del producto— porque “da un toque de acidez que mata el sabor del resto de ingredientes”. Y es que, tras ser preguntado por Chicote, Outeda lo tuvo claro, “Todo lo que eches a la empanada le va bien, menos el pimiento”. “Aquí se estila mucho”, añadió el gerente en relación a Galicia, “pero no pinta nada”. Una teoría que, desde luego, le valió una buena recompensa, puesto que, pese a la igualdad hasta el último momento, se alzó con el premio.

En la celebración no faltaron tampoco compañeros de partido, como la portavoz popular, Sabela Fole, que arroparon a Outeda tras hacerse con la victoria.