Cambados

“Será por viños”: la Xunta presume de la tradición y diversidad vitivinícola

La Denominación de Origen Rías Baixas presenta un papel fundamental en la nueva campaña

A. Louro
08/01/2026 19:18
Infografía sobre la campaña publicitaria
Infografía sobre la campaña publicitaria
Cedida
La Xunta de Galicia ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción de los productos vinícolas gallegos y su diversidad, con cinco Denominaciones de Origen y cuatro Indicaciones Geográficas Protegidas a lo largo y ancho del territorio. De ahí nace el “Será por viños!”, con el que el gobierno gallego trata de mostrar lo que ofrece la Comunidad en este campo, con el albariño como uno de sus vinos más conocidos y prestigiosos, tanto a nivel nacional como internacional y que pone a O Salnés en el mapa.

El vídeo, publicado ya de cara a la campaña navideña y creado por la agencia ‘Salúdame Siempre’, presenta —con cierta retranca— como un comensal pide en un restaurante un vino gallego, obteniendo una respuesta por parte de la sumiller que no cabe en una sola frase, enumerando todas la gran diversidad de vinos que ofrece la Comunidad. En esa lista no puede faltar Rías Baixas, que cerró el pasado año con una vendimia récord de 47,5 millones de kilos de uva, donde el albariño vuelve a predominar y que afronta este 2026 con la intención de seguir cosechando récords de ventas.

