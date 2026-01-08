Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Sale a información pública la renovación de la concesión del suministro de gas en el puerto de Cambados

A. Louro
08/01/2026 22:47
Vista aérea del puerto de Tragove
Vista aérea del puerto de Tragove
Cedida
Portos de Galicia sacó esta semana a información pública la solicitud de concesión administrativa presentada por Nedgia Galicia SA para mantener el dominio público en el puerto de Cambadosl para el suministro de gas. La solicitud afecta a la ocupación de dominio público portuario subterráneo y el plazo de alegaciones es de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al pasado 5 de enro. La documentación completa del expediente puede consultarse en la página web de Portos de Galicia, dentro del apartado de procesos de información pública y la presentación de las alegaciones puede realizarse a través de la sede electrónica.

El plazo de concesión propuesto es de unos 25 años, con una prórroga extra de, como máximo, 12 años y medio a mayores y la superficie total es de 2.150 metros cuadrados, que corresponden a la actual red de suministro de gas, cuyo estado, según la documentación echa pública, es “normal” y “non se necesitan reparacións importantes”. En cuanto a las tasas a devengar anualmente a Portos de Galicia, ascienden a 35.004 euros al año, aunque podrá ser recalculado a resultas de los datos obtenidos en el levantamiento topográfico en el caso de ser realizado o en la tramitación de la concesión.

