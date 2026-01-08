Mi cuenta

Cambados

La pesca de bajura de Cambados, contra el preaviso de llegada y el control de las capturas: “É inviable”

A. Louro
08/01/2026 05:25
Vieira
embarcación en la campaña de vieira
Gonzalo Salgado
La flota cambadesa tenía previsto reunirse ayer para discutir la situación que afronta con la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que entrará en vigor a partir del día 10, y que incluye, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de dos horas y media de notificación previa de entrada a puerto, así como a la obligación de enviar el peso real de las especies trasportadas a bordo. 

El patrón mayor, Alejandro Pérez, explica que se verán afectadas una treintena de embarcaciones de más de doce metros y que los requisitos se vuelven “inviables” para los barcos de artes menores que “durante o día xuntan moitas especies en cantidades moi pequenas”. En este sentido, anteriormente solo se comunicaban aquellas capturas que superaran los 50 kilos y el resto se pesaba anteriormente ya en el puerto. Ahora, con el cambio, “as embarcacións veranse obrigadas a adquirir ordenadores e quipos de pesaxe”, ya que en caso de no coincidir los pesajes se enfrentan a grandes multas. “É inxusto que se aplique de forma igual a barcos de 80 que de 12 metros”, ya que carecen del personal para ello, critica. 

