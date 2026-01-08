La pesca de bajura de Cambados, contra el preaviso de llegada y el control de las capturas: “É inviable”
La flota cambadesa tenía previsto reunirse ayer para discutir la situación que afronta con la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que entrará en vigor a partir del día 10, y que incluye, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de dos horas y media de notificación previa de entrada a puerto, así como a la obligación de enviar el peso real de las especies trasportadas a bordo.
El patrón mayor, Alejandro Pérez, explica que se verán afectadas una treintena de embarcaciones de más de doce metros y que los requisitos se vuelven “inviables” para los barcos de artes menores que “durante o día xuntan moitas especies en cantidades moi pequenas”. En este sentido, anteriormente solo se comunicaban aquellas capturas que superaran los 50 kilos y el resto se pesaba anteriormente ya en el puerto. Ahora, con el cambio, “as embarcacións veranse obrigadas a adquirir ordenadores e quipos de pesaxe”, ya que en caso de no coincidir los pesajes se enfrentan a grandes multas. “É inxusto que se aplique de forma igual a barcos de 80 que de 12 metros”, ya que carecen del personal para ello, critica.