Diario de Arousa

Cambados

La flota de Cambados “relanzará” la campaña de la volandeira tras el fin de las vacaciones al aumentar la demanda

Los topes subirán a los 50 kilos por tripulante

A. Louro
08/01/2026 00:20
Descarga de volandeira, en el puerto de Tragove, durante el pasado mes de diciembre
Descarga de volandeira, en el puerto de Tragove, durante el pasado mes de diciembre
Gonzalo Salgado
La flota cambadesa valora ya relanzar la campaña de extracción de la volandeira, tras decidirse por bajar los topes máximos durante las vacaciones de Navidad ante una merma de la demanda del producto, al estar cerradas la mayoría de fábricas y conserveras. Unos topes que regresarán a los 50 kilos por tripulante (ahora están en 25) con la previsión de que a inicios de la próxima semana se recupere la “normalidade”.

Así lo explicó ayer el patrón mayor de la Cofradía de Cambados, Alejandro Pérez, que avanzó que, además, para esta semana ya hay una empresa que ha expresado su intención de acudir a las subastas y que “asumirá parte da produción”, lo que dará un pequeño respiro a la flota, forzada desde finales de diciembre a reducir los topes para así tratar de aguantar los precios ante la falta de demanda.

Lo cierto es que producto todavía hay mucho en la Ría —durante el mes de noviembre se batieron records de producción y de facturación de este marisco— y se espera poder sacar rentabilidad del mismo hasta el final de la campaña, en marzo, de responder todavía la demanda. Más tras el fiasco de la vieira, que solo pudo abrirse su extracción en la zona IV durante tres jornadas, con un escaso balance de 798 kilogramos del bivalvo.

“Stock de cara ao verán”

Sobre la posibilidad de su reapertura, Pérez no da todavía  el portazo, pero en cualquier caso dependerá de la toxina, ya que esta área de la Ría sigue cerrada por niveles positivos. No obstante, reconoce que una vez superada la temporada navideña, la demanda de vieira es mucho menor, por lo que, de llegar a abrirse la campaña durante algunas jornadas, “xa sería para conxelar e para ter stock de cara ao verán, xa que agora o mercado estáncase”.

Así pues, sería la flota la que decidiría si solicitar a Mar la autorización en caso de la reapertura de esta zona por la toxina y la Consellería sería la que tomaría una decisión en base a los estudios de escasez del bivalvo, del que apenas se prevé unas 20 toneladas.

