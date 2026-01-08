El plan piloto del contenedor marrón en Cambados se inicia a cuentagotas y busca sumar nuevos usuarios

Localización de algunos de los diez de contenedores instalados Cedida

El Concello de Cambados puso en marcha el pasado mes de diciembre el plan piloto para la implantación del contenedor marrón en el municipio con la instalación de una decena de recipientes en el casco urbano para completar el sistema de recogida selectiva de la capital del albariño que, no obstante, seguirá apostando por el compostaje comunitario e individual.

El alcalde cambadés, Samuel Lago, explica que el plan ya está a pleno rendimiento, aunque se ha iniciado a cuentagotas y con pocos usuarios. El regidor explica que esta puesta en marcha se ha visto también afectada por las fiestas de Navidad y no haber iniciado una campaña informativa a los vecinos. No obstante, sí se llevará a cabo durante la próxima primavera una acción de este tipo para promover y sensibilizar a la población sobre la necesidad de adaptarse a estos métodos de reciclaje.

Cabe recordar que el Concello prevé el próximo año abordar la redacción de una nueva ordenanza de gestión de residuos para adaptarse a la nueva norma, en la que se contemplarán bonificaciones para aquellos vecinos que reciclen.

Una decena de depósitos

Los contenedores ya están instalados en las calles San Francisco, Sabugueiro, Beleco, Santa Margaita, Alvariño y Pontevedra, además de la Avenida da Pastora, Avenida de Galicia y otros dos depósitos en la Rúa Nova. Este quinto contenedor está destinado a los residuos orgánicos, como restos de alimentos o de jardinería. Su llegada implica además una reorganización del sistema actual, de forma que el contenedor, hasta ahora, verde oscuro se destine a aquellos residuos que no se pueden reciclar ni como orgánico ni como envases.