A Modia celebrará San Antón con las tradicionales poxas y al ritmo de Los Satélites y Los Players

Poxas en una edición anterior Gonzalo Salgado

Cambados dará el pistoletazo de salida a las fiestas populares el próximo sábado 17 desde el barrio de A Modia, donde se celebrará la festividad de San Antón. La actividad arrancará desde primera hora de la mañana con una salva de bombas y alboradas a cargo de grupos de gaitas. A mediodía no faltará la misa solemne, que estará cantada por el Coro Parroquial de Tremoedo y, a continuación procesión y la habitual subasta de gallos, pezuños y otros donativos. La verbena nocturna estará amenizada por las orquestas Los Satélites y Los Players.

Ya a medianoche habrá también queimada y sorteo con premios de 150, 100 y 80 euros. Asimismo, tampoco faltará el reparto de rosca y chocolate para entrar en calor.