Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

A Modia celebrará San Antón con las tradicionales poxas y al ritmo de Los Satélites y Los Players

A. Louro
08/01/2026 22:49
Poxas en una edición anterior
Gonzalo Salgado
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Cambados dará el pistoletazo de salida a las fiestas populares el próximo sábado 17 desde el barrio de A Modia, donde se celebrará la festividad de San Antón. La actividad arrancará desde primera hora de la mañana con una salva de bombas y alboradas a cargo de grupos de gaitas. A mediodía no faltará la misa solemne, que estará cantada por el Coro Parroquial de Tremoedo y, a continuación procesión y la habitual subasta de gallos, pezuños y otros donativos. La verbena nocturna estará amenizada por las orquestas Los Satélites y Los Players.

Ya a medianoche habrá también queimada y sorteo con premios de 150, 100 y 80 euros. Asimismo, tampoco faltará el reparto de rosca y chocolate para entrar en calor.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Vista aérea del puerto de Tragove

Sale a información pública la renovación de la concesión del suministro de gas en el puerto de Cambados
A. Louro
Trabajos en la laguna de Porto Piñeiro

La transformación de Porto Piñeiro avanza en Valga sin que suponga un gasto para las arcas municipales
Fátima Pérez
El alcalde junto a la diputada socialista Paloma Castro, que presentará iniciativas parlamentarias sobre el asunto

El PSOE pide a Política Social “explicacións” sobre la postura del PP local con la casa de Marcial Dorado
Beni Yáñez
La asociación vecinal de Carril acudió a la sesión plenaria para demandar mejoras para Rosalía de Castro

Unanimidad en el pleno para instar a la Xunta a que arregle Rosalía de Castro
Fátima Frieiro