Cambados

Alumnado del Asorey lanza un podcast para dar voz a “historias que merecen ser contadas”

A. Louro
07/01/2026 22:12
Alumnado del Ciclo Medio de Gestión Administrativa y del Superior de Administración y Finanzas del IES Francisco Asorey de Cambados puso en marcha en este mes de enero ‘Son do Asorey’, un podcast que nace con el objetivo de “dar voz a historias que merecen ser contadas, desde ámbitos claves para o presente e o futuro como a comunicación, o emprendemento, o servizo público, a innovación, a sostibilidade e a relación entre empresa e sociedade”.

El proyecto cuenta ya con tres episodios y se encuentran disponibles a través de la red social Instagram y Youtube, en la cuenta oficial de ‘Son do Asorey’. El proyecto arrancó como invitado con Domingo Tabuyo Romero, poeta, escritor, profesor y figura esencial en la historia educativa y social de Cambados y de Galicia, que fue entrevistado por Fran, Brais y Santi, alumnos del Ciclo Medio de Gestión Administrativa, dentro de los módulos de Comunicación y Atención al Cliente, bajo la dirección del profesor Andrés Seone.

También cuenta ya con una segunda entrevista a la exalcaldesa de Cambados, Fátima Abal, licenciada en Derecho y también agente de igualdad. El tercero episodio es al sargento Óscar Manuel Ródriguez, también disponible ya a través de Youtube.

