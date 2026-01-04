Lago marca los terrenos de O Pombal y Portos como prioridad para 2026

El alcalde, Samuel Lago, en una sesión plenaria Mónica Ferreirós

Cambados afronta 2026 con un importante programa de retos pendientes y el objetive de desatascar procedimientos “cos que levamos moto tempo” a causa de la burocracia con otras administraciones. Así lo explica el alcalde, Samuel Lago, que pone el foco en la desafectación de terrenos por parte de Portos de Galicia y de Costas del Estado.

En el caso del primero, se trata de 20.000 metros cuadrados que corresponden con el Paseo da Calzada, la vía portuaria que lo conecta con la nave de reparaciones navales, la Praza de Abastos, el Salón Peña o la Alameda de Santo Tomé. Terrenos por lo que “estamos pagando importantes tasas” para realizar allí diferentes eventos, como la Festa do Albariño o el propio mercadillo, por ejemplo, lo que supondría un importante ahorro.

En cuanto a los terrenos de O Pombal, están ya en la última fase, por lo que se espera que culmine en los prximos meses. Será, señala Lago, fundamental para “unha importante tarea de renovación das instalacións deportivas”. Una acción que se iniciará en el pabellón, con el cambio de la cubierta y el acondicionamiento de su suelo, que abordarán con un proyecto de 170.000 euros, que espera ser financiado a cargo de la Diputación. También apremia la licitación del contrato de la piscina, que da servicio en precario tras caducar el actual.

Principales líneas de acción

No renuncia tampoco el socialista a “loitar” por una residencia pública. En la agenda política del Concello está la adquisición de una parcela para cedérsela a la Xunta, pero no quiere hacerlo “a cegas”, por lo que está a la espera de poder reunirse con el gobierno gallego y tantear la posibilidad de que Cambados sea uno de los municipio elegidos para la construcción de nuevos centros para la tercera edad públicos en Galicia.

También volverá a la palestra el futuro de la Praza de Abastos, una vez ya aprobado el Plan Especial de ordenación portuaria. El objetivo es contratar un estudio para comprobar si es aconsejable la construcción de un edificio nievo —como estaba previsto inicialmente— o si se quedará como una reforma integral. Además, prevé aspirar a la red de Mercados Excelentes de Galicia, por recomendación de la Xunta, y que abriría nuevas vías de financiación para el mercado cambadés.

Otro de los restos es el económico y ahí Lago reitera la necesidad de mayor aportación de la Xunta para materias de su cometencia, como los servicios sociales. En 2026 se licitará el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que ascenderá a 1,1 millones, un 50% más que hace cinco años, lo que lo hace “inasumible para un concello como Cambados”.

Por último, además de las importantes obras en marcha o en proyección, señala también la adaptación a la Ley de Residuos, que se tratará de abordar este año de la mano de la Mancomunidade do Salnés.