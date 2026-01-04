Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Comer roscón en Cambados tendrá un componente solidario

Los Reyes Magos llegan mañana con una vistosa Cabalgata

A. Louro
04/01/2026 05:23
Los Reyes Magos en Cambados
DA
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los Reyes Magos llegan mañana a Cambados y lo harán primero a las parroquias para, posteriormente, recorrer el centro con la siempre vistosa Cabalgata y recibir a los más pequeños en Fefiñáns. Sin embargo, antes, la Praza do Concello acogerá una actividad solidaria organizada por la pastelería Versos de A Ruda, de forma que comerse un roscón y chocolate tendrá un fin solidario, al recaudar fondos para Cáritas Parroquial de Cambados.

Con la acción solidaria colaboran el prpio Concello, la Asociación Cultural Valvanera, O Batuqueiro de Vilariño y la propia Cáritas, que recibirá de forma íntegra lo recaudado durante la jornada, que se iniciará, también el 5, a las diez y media de la mañana.

Llegada de los Reyes

En cuanto a Sus Majestades de Oriente, harán su aparición en el centro cultural de Oubiña, a las once de la mañana. A las 11:35 horas llegarán a Vilariño, a las doce y cuarto a Crovillón, y a la una de la tarde a Castrelo, que tendrá también su propia Cabalgata organizada por la asociación Aires Novos.

La Cabalgata oficial del Concello saldrá a las seis de la tarde de San Tomé y, además de la habitual animación, contará este año con un gran elefante simulado, que promete atraer mucha de la atención.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de archivo de la fachada del parking Nauta en Sanxenxo

El parking de Nauta pulveriza sus récords en 2025 con 793.074 euros y 167.524 coches
A. Louro
Pleno Cambados Samuel Lago

Lago marca los terrenos de O Pombal y Portos como prioridad para 2026
A. Louro
El líder de la oposición, Matías Cañón

El PP estima en dos millones de euros las sanciones de la zona residencial en A Illa
Beni Yáñez
Artesanías gallegas en Boiro

Esta tienda de Boiro almacena piezas de artesanía gallega contemporánea
Fátima Pérez