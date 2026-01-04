Comer roscón en Cambados tendrá un componente solidario

Los Reyes Magos en Cambados DA

Los Reyes Magos llegan mañana a Cambados y lo harán primero a las parroquias para, posteriormente, recorrer el centro con la siempre vistosa Cabalgata y recibir a los más pequeños en Fefiñáns. Sin embargo, antes, la Praza do Concello acogerá una actividad solidaria organizada por la pastelería Versos de A Ruda, de forma que comerse un roscón y chocolate tendrá un fin solidario, al recaudar fondos para Cáritas Parroquial de Cambados.

Con la acción solidaria colaboran el prpio Concello, la Asociación Cultural Valvanera, O Batuqueiro de Vilariño y la propia Cáritas, que recibirá de forma íntegra lo recaudado durante la jornada, que se iniciará, también el 5, a las diez y media de la mañana.

Llegada de los Reyes

En cuanto a Sus Majestades de Oriente, harán su aparición en el centro cultural de Oubiña, a las once de la mañana. A las 11:35 horas llegarán a Vilariño, a las doce y cuarto a Crovillón, y a la una de la tarde a Castrelo, que tendrá también su propia Cabalgata organizada por la asociación Aires Novos.

La Cabalgata oficial del Concello saldrá a las seis de la tarde de San Tomé y, además de la habitual animación, contará este año con un gran elefante simulado, que promete atraer mucha de la atención.