La licitación de la Casa do Mar quema etapas y está pendiente de la licencia municipal y los últimos informes sectoriales

Uno de los asuntos pendientes para este 2026 en Cambados es la reforma integral de la Casa do Mar, cuyo estado de deterioro urge una actuación. El Instituto Social de la Marina (ISM) ya cuenta con el proyecto para su renovación, que quema ya los últimos trámites para su licitación. Así, según explicó el alcalde, Samuel Lago, el proyecto está ya pendiente de licencia municipal y de un par de informes sectoriales, aunque ya salvó varios escollos, como el de Portos de Galicia.

El ambicioso proyecto, según indicó Lago, ascenderá a casi 900.000 euros e incluye, entre otras cuestiones, actuaciones en la cubierta o la instalación de un ascensor. Además, se obrará en la cubierta, el acceso principal, los pasillos y los distintos espacios del interior del inmueble, cuyo estado de deterioro es avanzado, debido a su antigüedad. Además, se instalará también saneamiento, fontanería y calefacción, según señaló en el momento de la adjudicación de la redacción del proyecto el ISM. Cabe señalar que el edificio presentaba problemas importantes de accesibilidad, pérdidas de aguas en las tuberías, grietas, abombamientos o el descuelgue de algunas zonas del falso techo, que entre otras cuestiones, hace urgente la reforma proyectada, que ya quema etapas.