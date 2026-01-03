Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Cambados reclama una reforma integral del CEP Magariños: “É unha urxencia, non pode seguir como está”

El edil de Ensino reivindica mejoras en la accesibilidad y en los baños del centro, que cuenta con personal con movilidad reducida

A. Louro
03/01/2026 00:20
El colegio ha instalado nueva señalización
Entrada exterior del centro escolar cambadés
Gonzalo Salgado
“O Magariños non pode seguir así”. Así lo lamentó ayer el concejal de Ensino del Concello de Cambados, Liso González, que reclamó a la Consellería de Educación una reforma integral  acuciante del CEP Antonio Magariños Pastoriza, que acusa problemas importantes de accesibilidad. Así lo indicó el nacionalista, que acusó al gobierno gallego de “incumprir todo tipo de normativa” al respecto, puesto que el centro cuenta además con una docente con movilidad reducida, pese a que tanto los baños como la entrada al centro no cumplen con las condiciones necesarias, según explicó mediante un comunicado.

Desde la Concejalía, aseguró González, “mantemos unha actitude colaborativa, pero non imos deixar de reivindicar”. Unas cuestiones que, señaló, son competencias autonómicas y no municipales, por lo que apremió a la Consellería a actuar en este sentido. Además, como en el caso del CEIP de Castrelo, criticó también la falta de comunicación y la ausencia de respuesta a las reiteradas peticiones de reunión con la Xefatura Territorial de Educación en Pontevedra.

Cabe señalar que el gobierno autonómico invirtió el pasado curso 50.000 euros en falsos techos, iluminación y la instalación de una rampa de acceso al patio del colegio, precisamente, para mejorar su accesibilidad. Así, durante la recepción de las obras, la dirección del centro y el concejal nacionalista ya trasladaron al delegado de la Xunta, Agustín Reguera, las demandas urgentes en materia de accesibilidad, que el responsable autonómico se comprometió a trasladar al equipo técnico para valorar su ejecución.

Presupuesto limitado

Sin embargo, González también lamentó la situación de las cuentas locales, que han afectado especialmente a las carteras de Ensino y Cultura, que “non teñen o orzamentado pactado”. Además, contar con unos presupuestos prorrogados provoca otras problemáticas, como la que deja la licitación de la Escola Infantil, que dejó un desfase de 150.000 euros que tuvo que subsanarse con transferencias desde Cultura, para, entre otras cuestiones, realizar diferentes arreglos en colegios, cuya competencia, denunció González, sigue sin quedar clara en muchos casos con la Consellería.

Un Área -la de Cultura-, lamentó el nacionalista, que "está quedando atrás", por lo que demandó más fondos para poder realizar más actividades. Algo que entrará también en juego con los presupuestos de 2026, que se están actualmente redactando y cuyo objetivo del gobierno local pasaba por poder aprobarlos en este mes de enero.

