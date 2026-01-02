Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

El ciclo 'Cultura ao quente' llevará a Quico Cadaval y a la música gallega a las parroquias de Cambados

El programa suma este año una nueva actuación con respecto a 2025

A. Louro
02/01/2026 18:33
Quico Cadaval, en una imagen de archivo, actuará en Vilariño a finales de este mes
Quico Cadaval, en una imagen de archivo, actuará en Vilariño a finales de este mes
Gonzalo Salgado
El ciclo ‘Cultura ao quente’ regresa este mes de enero con una extensa programación que llevará actividades culturales al centro y a las parroquias, que irán acompañadas por un “petisco”, con el que se busca crear una jornada de convivencia. Así lo presentó el edil de Cultura, Liso González, que destacó la apuesta por un formato que este año suma una nueva actuación, con respecto al anterior año.

El punto de partida será el centro social de Castrelo, que acogerá el domingo 11, a las 19 horas, la actuación de Unto Vello. Cogerá el testigo Oubiña, el día 18, también a las siete de la tarde, con una jornada protagonizada por Lina e Lola. Al Auditorio da Xuventude acudirá el 24 (20:30 horas) Os Xesteira y un día después Quico Cadaval llegará al centro social de Vilariño, a las siete, como uno de los platos fuertes de un programa que apuesta por la música gallega, pero que también abre espacio para la narrativa oral. Ya en febrero, Abril actuará en Corvillón (día 1, a las 19), para poner el broche final Momboi, el 7, en el Auditorio, a las 20:30 horas. 

El nacionalista recalcó que el programa así suma una nueva actuación pese a las limitaciones presupuestales del área de Cultura por la situación económica del Concello, al ser una de las “señas de identidade” del BNG en el gobierno al llevar la actividad cultural a todo el municipio. No obstante, recalcó el cumplimiento escrupuloso de un presupuesto que, sin embargo, "non é o pactado" en la formación de gobierno. Además, destacó que durante este año se redoblarán esfuerzos en formatos como el Cambasóns o Clownbados en una programación cultural que suma este año a la Orquesta GAOS, de la que Cambados será sede junto a A Coruña y que ya acogió con éxito su primer concierto en el Salón Peña.

