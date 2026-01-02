Doce historias en doce meses: segundas oportunidades en el refugio de Cambados en 2025

Imagen de archivo de un gato rescatado por la protectora Mónica Ferreirós

El Refugio de Cambados despide el 2025 con doce historias conmovedoras por cada mes del año, y con las que demuestran que las segundas oportunidades sí son posibles sea cual sea el escenario. Estos casos, más allá de mostrar un “antes y después”, reflejan un largo periodo de cuidados, paciencia y esperanza en que los animales, poco a poco, vuelven a recuperar la confianza en la especie humana.

Los protagonistas de estas tramas son Pollo, Vikas, Bluma, Soja, Bris, Hermo, Nira, Lily, Cibrán, Xalo, Teska y Eka, doce perros y gatos con historias vitales muy duras pero que, gracias al cariño que les han brindado sus nuevas familias, en la actualidad disfrutan del amor que siempre han merecido.

El año comenzó en enero con el rescate de Pollo, un perro abandonado y desorientado que, apenas unas semanas después, conseguía encontrar su familia ideal. En febrero fue el turno de Vikas, una perra que llegó aterrorizada y sin fuerzas al refugio, pero tuvo la misma suerte de ser escogida para poder empezar una nueva vida y dejar el miedo atras.

Más adelante, la primavera trajo historias especialmente duras. En marzo fue rescatada Bluma, una pastora alemana con graves problemas de salud y que tuvo que superar varias cirugías antes de ser adoptada meses después. Abril lleva el nombre de Soja, una gata con una enfermedad pulmonar que, gracias a una casa de acogida, logró ponerse bien y no volver nunca más a la calle. En el mes de mayo, Bris, un perro de caza rescatado en condiciones muy malas, concluyó una larga y difícil recuperación encontrando el hogar que necesitaba.

Asimismo, el verano también estuvo lleno de casos esperanzadores. Hermo, un perro rescatado años atrás de la “casa de los horrores” y cuyo miedo hizo que nadie se fijara en él durante mucho tiempo, consiguió en junio pertenecer a una familia que, poco a poco, le está devolviendo la confianza. Julio y Agosto fueron los meses de Nira y Lily, respectivamente, una perra y una gata abandonadas junto a sus hermanas que consiguieron encajar con personas que, en la actualidad, les brindan el cariño que precisaban.

El último tramo del año también trajo historias que demuestran que nunca es tarde para el cambio. En septiembre, Cibrán apareció vagando con toda la pinta de haber sido abandonado por ser un perro mayor, dando a pensar que su adopción tardaría meses o incluso años; sin embargo, una familia que había perdido a su mascota recientemente, decidió darle una segunda oportunidad.

En cuanto al mes de octubre, tras más de dos años esquivando a las personas, Xalo aprendió a confiar gracias al cariño de una familia que se fijó en él y le brindó toda la paciencia del mundo para adaptarse. La recta final del 2025 fue para Teska y Eka, dos perras miedosas y muy recelosas, pero que poco a poco fueron mostrando su faceta más dulce, logrando cambiar su suerte y celebrar sus primeras navidades fuera del refugio.