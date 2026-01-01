Mi cuenta

Cambados

Dos accidentes de tráfico en Cambados se saldan con una herida leve y una fuga

Ambos sucesos tuvieron lugar en la madrugada del 1 de enero

Sandra Rey
01/01/2026 17:58
La Guardia Civil de Tráfico en el lugar del accidente en la avenida de Villagarcía
La Guardia Civil de Tráfico en el lugar del accidente en la avenida de Villagarcía
Cedida
El municipio de Cambados amaneció la primera madrugada del 2026 con dos accidentes de tráfico: uno con una mujer herida de levedad y otro con el conductor dado a la fuga. 

En cuanto al primer suceso, este tuvo lugar en la avenida de Villagarcía, donde la conductora, de 54 años, impactó contra otro vehículo estacionado en la vía. La mujer fue evacuada por el 061 al Hospital do Salnés con dolor cervical, lumbar y torácico. 

Imagen del accidente en la avenida de Villagarcía
Imagen del accidente en la avenida de Villagarcía
Cedida

Por otro lado, el segundo accidente tuvo lugar en la EP-9002 a su paso por la zona de A Modia, donde el conductor se salió de la carretera y chocó contra una farola, abandonando el vehículo y dándose a la fuga posteriormente.

Imagen del accidente en la EP-9002
Imagen del accidente en la EP-9002
Cedida

Hasta ambos sucesos se acercaron el servicio de Emerxencias de Cambados y la Guardia Civil de Tráfico. 

