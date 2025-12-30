Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Los espumosos Rías Baixas cierran 2025 con 95.000 litros comercializados

Un total de 16 bodegas produjeron 126.714 botellas, con 44 marcas

A. Louro
30/12/2025 20:03
Embotellado de vino espumoso, en una imagen de archivo
Embotellado de vino espumoso, en una imagen de archivo
Cedida
Hace más de una década que la Denominación de Origen (DO) Rías Baixas lanzó al mercado su primera producción de vinos espumosos, que no deja de crecer año tras año, tanto en volumen como en notoriedad. De hecho, en este 2025 su producción alcanzó un total de 95.036 litros, un 1,01% más que en 2024. Un total de 16 bodegas producen y comercializan 44 marcas distintas de ‘Espumoso de Calidad’ bajo el sello DO Rías Baixas.

Así pues, su producción llega este año a las 126.714 botellas, lo que demuestra ya un producto consolidado en el porfolio de las bodegas de esta denominación. De hecho es un producto que, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los vinos que no pueden faltar en las mesas durante la Navidad y en la salida y entrada al Año Nuevo. Su trayectoria se remonta a hace trece años y fueron cinco las bodegas pioneras, pasando ya ahora a las dieciséis.

Método tradicional

Desde la Denominación de Origen explican que la producción del ‘Espumo de Calidad Rías Baixas’ sigue el método tradicional “champenoise”, en el que el vino realiza una segunda fermentación dentro de la botella. De esta forma se genera esa sensación cremosa propia de los vinos elaborados siguiendo este método y que caracterizan a estos espumosos.

Asimismo, indican que la normativa europea aplicada a los vinos espumosos de la DO Rías Baixas admite variedades tanto blancas como tintas, aunque la producción es mayoritariamente de blanco y de la variedad albariño en esta denominación. Además, en función de la cantidad de azúcar añadido se distinguen varios tipos de espumosos: Brut Nature (sin azúcar añadido), Extra Brut, Extra Seco, Seco, Semiseco y Dulce.

