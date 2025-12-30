Cambados asume el arreglo de un tramo maltrecho del cierre perimetral del CEIP de Castrelo

Estado de la valla exterior del centro escolar Cedida

La comunidad educativa del colegio de Castrelo tiene varias demandas urgentes para el próximo año, como el urgente arreglo de los baños de la planta inferior —sin puertas, baldosas antiguas y tuberías viejas— y del cierre perimetral del centro, que presenta condiciones de peligro. Esta segunda cuestión la asumirá el Concello, que contrató el arreglo de un tramo donde los bloques ya terminaron por ceder a la empresa Liña Nova Obraxe SL, por 5.858 euros.

El CEIP de Castrelo demanda un arreglo: Baños sin puertas y un cierre que supone un peligro Más información

El edil de Educación, Liso González, explica que la administración tomó la decisión de asumir esta obra “porque vemos que non fan nada”, pero pide mayor colaboración a la Consellería de Educación. En este sentido, reconoce que el mantenimiento de las instalaciones corresponde al Concello, pero remarca que las inversiones son competencia de la Xunta y que en este sentido, cuando ya se habla de reposición del muro, se trata de una inversión. Sin embargo, “decidimos arranxar este muro antes de que a cousa vaia a máis”, lamenta.

En este sentido, critica la falta de respuesta por parte de la Xefatura Territorial de la Consellería en Pontevedra. Así, pese a solicitar reuniones hasta en tres ocasiones por correo y otras tantas por teléfono, no han conseguido aún una fecha para el encuentro.

Reforma de los baños

Una falta de colaboración que achaca también a la gestión del arreglo de los baños. “Con Cambados a Xefatura Territorial non fala”, critica el nacionalista, que explica que las negociaciones se realizaron directamente a través de la ANPA.

Educación se compromete a acometer la reforma de los baños del colegio de Castrelo Más información

Cabe recordar que la Consellería anunció su compromiso para ejecutar estas demandadas obras, aunque desde el Concello aseguran desconocer “cando se van a facer nin en base a que proxecto”. De hecho, la administración local ya había redactado uno con la intención de concurrir a una línea de subvenciones y que ascendía a unos 50.000 euros. Dicho proyecto fue presentado al gobierno autonómico a través de la ANPA, “xa que non contactaron con nós”, pero, según la versión municipal, fue rechazado y Educación elaborará su propio proyecto.

En esta línea, González indica que el compromiso de Educación llegó cuando trascendió la programación de una jornada de protesta de la comunidad escolar, que en los meses previos ya denunció a través de los medios el mal estado de las instalaciones, tras más de dos décadas de lucha con las administraciones sin éxito. Así, el edil considera que el compromiso llegó para “aminorar a protesta”. De hecho, indica, en un primer momento anunciaron la intención de acometer el acondicionamiento de los aseos de Infantil (los de la planta baja) y de Primaria, también en mal estado, pero ahora se habría reducido solo a los primeros, que son los que despiertan más quejas.

En cualquier caso, es una buena noticia para el colegio y la comunidad escolar, aunque el nacionalista recela sobre la forma de actuar en estas cuestiones: “É necesario delimitar o que é mantemento e o que é un investimento” para así dar cumplimiento de las competencias de las distintas administraciones.