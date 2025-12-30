Mi cuenta

Cambados

Cambados adjudica por casi 700.000 euros la necesaria reforma de Pazo Torrado

Las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses, por lo que el edificio podría retomar la actividad en verano

A. Louro
30/12/2025 00:16
Pazo Torrado
El emblemático edificio acoge una sala de exposiciones y la sede de la Ruta do Viño Rías Baixas
Gonzalo Salgado
Pazo Torrado está un poco más cerca de ser objeto de una urgente reforma de sus instalaciones, cuyo estado se resiente por el paso del tiempo y la acción de las termitas. El Concello acaba de adjudicar a Construcciones Abal SL el proyecto para su renovación y puesta en valor, tanto del histórico inmueble como de sus jardines. La firma presentó una oferta económica de 699.353 euros, más de 92.000 euros menos que el presupuesto base de licitación, fijado en unos 791.976 euros. Los trabajos deberán estar ejecutados en un plazo máximo de seis meses, por lo que la intención del Concello es poder retomar la actividad en Torrado —que es receptor de exposiciones y una importante programación cultural, además de acoger el tradicional Xantar de la Festa do Albariño— durante la fase final de la próxima primavera o a inicios de verano.

Se trata de un proyecto estratégico para el gobierno, que llevaba años buscando financiación —llegó a ser incluido en la lista de espera de una línea de subvenciones del Gobierno central nutridas con los Next Generation para patrimonio histórico— para acometer esta reforma integral y poner fin, entre otras cuestiones, al pésimo estado de puertas y ventanas y a las filtraciones del tejado ante el paso del tiempo de una sala expositiva de referencia en la comarca de O Salnés, pero también en Galicia, ofreciendo muestras de importantes artistas, además de ser sede de la Ruta do Viño Rías Baixas. De hecho, desde la adquisición del inmueble —uno de los más característicos del conjunto histórico de la villa—  por algo más de 2 millones de euros en el año 2003, el Concello no realizó ninguna actuación integral, que proyecta ahora con la financiación del Plan Extra y el +Provincia, de la Diputación.

Por ello, y pese a un error inicial con el expediente, el Concello se ha apresurado en licitar las obras y cumplir con los plazos exigidos en el Plan Extra, que fijan que debe estar concluido en octubre.

Renovación total del edificio

Así, la  actuación contempla una renovación total de la carpintería exterior y de las tarimas, la mejora de la envolvente térmica (que supondrá minimizar el consumo de energía, así como mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad interiores), la renovación y aislamiento de la cubierta, la revisión estructural de los elementos de sustento, la dotación de instalaciones que permitan su funcionamiento como espacio museístico y una renovación completa de la iluminación. En cuanto a las actuaciones en el jardín, se mejorará el sistema de iluminación, se ejecutarán tareas de conservación de los elementos singulares como el hórreo, el palomar, los alpendres y otros espacios anexos, y la revitalización de las especies vegetales. Además, se renovarán los aseos y se sustituirá parcialmente el muro de perímetro de cierre en los lugares donde se encuentre más deteriorado, entre otras cuestiones.

