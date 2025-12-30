Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Arde un vehículo en el interior de un garaje en Cambados

A. Louro
30/12/2025 16:39
El bajo de la vivienda acumuló mucho humo en su interior
El bajo de la vivienda acumuló mucho humo en su interior
Emerxencias de Cambados
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Los servicios de emergencias tuvieron que sofocar la pasada noche un incendio en el interior de un garaje del bajo de una vivienda en la Rúa dos Olmos, que terminó con un coche calcinado y que acabó afectando también a un árbol de las inmediaciones de la casa. 

Según explicaron desde el servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, afortunadamente, ningún inquilino se vio afectado y fue necesario realizar tareas de ventilación, ante la acumulación de mucho humo en esta planta baja. En la intervención participaron también los Bomberos de O Salnés y efectivos de la Guardia Civil.

Fuga de gas y accidente

Lo cierto es que ayer fue una jornada con numerosas incidencias y el servicio de Emerxencias fue movilizado por un escape de gás en la Rúa Valle-Inclán y un accidente de tráfico en la Avenida do Salnés, que se saldó sin heridos, tras una colisión frontolateral, a la altura del cementerio.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Las trabajadoras del servicio de limpieza concentradas ante la entrada principal del Hospital do Barbanza contaron con el respaldo de representantes de la CIG y del BNG

El personal de limpieza del Hospital do Barbanza reclama la equiparación laboral y salarial con sus compañeras de otros centros similares del Sergas
Chechu López
El pleno de Vilagarcía debatió la actualización de las ordenanzas fiscales

Ravella adjudica por 86.000 euros la obra de saneamiento para diez viviendas en A Lagoa
Fátima Frieiro
Imagen de una de las premiadas en el sorteo celebrado ayer dentro de la campaña navideña de la Asociación de Empresarios de Ribeira

La campaña de Navidad de Empresarios de Ribeira registró en la última semana más de 3.500 tickets de compra para el sorteo de ayer
Chechu López
El ideal gallego

Revenidas pon á venda o día 3 os primeiros abonos para fieis
Fátima Frieiro