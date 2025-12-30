Arde un vehículo en el interior de un garaje en Cambados

El bajo de la vivienda acumuló mucho humo en su interior Emerxencias de Cambados

Los servicios de emergencias tuvieron que sofocar la pasada noche un incendio en el interior de un garaje del bajo de una vivienda en la Rúa dos Olmos, que terminó con un coche calcinado y que acabó afectando también a un árbol de las inmediaciones de la casa.

Según explicaron desde el servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, afortunadamente, ningún inquilino se vio afectado y fue necesario realizar tareas de ventilación, ante la acumulación de mucho humo en esta planta baja. En la intervención participaron también los Bomberos de O Salnés y efectivos de la Guardia Civil.

Fuga de gas y accidente

Lo cierto es que ayer fue una jornada con numerosas incidencias y el servicio de Emerxencias fue movilizado por un escape de gás en la Rúa Valle-Inclán y un accidente de tráfico en la Avenida do Salnés, que se saldó sin heridos, tras una colisión frontolateral, a la altura del cementerio.