Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

La cambadesa Laura Portas presenta su nuevo libro 'El palacio del agua' en el Salón Peña

Redacción
29/12/2025 19:14
Laura Portas, en una imagen de archivo
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Laura Portas (Cambados, 1992) presenta el próximo viernes 9 (a las 19 horas) su segunda novela en el Salón de Congresos José Peña. Graduada en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, Portas es un rostro reconocido, al trabajar como reportera en Informativos Telecinco y en otros programas de la cadena, además de en Antena 3 Noticias, aunque también en la villa al, por ejemplo, haber presentado la Gala del Albariño de 2013. El pasado año debutó en la literatura con ‘El baile de las mareas’ y este año presenta ‘El palacio del agua’, editada por la prestigiosa Plaza & Janés.

La novela está ambientada en el balneario de Mondariz, donde empieza a trabajar la protagonista, Candela, en 1920. Allí se codea con la élite más ilustre y poderosa de un país que afronta tiempos convulsos. Pero el lujo y la apariencia ocultan un mundo de engaños, pasiones prohibidas y traiciones. Candela deberá navegar la relación con Ignacio, su primer amor, que ha vuelto a su vida sin previo aviso, y Gabriel, uno de los empleados del hotel, que le ha pedido matrimonio. Todo se agrava cuando Candela se ve envuelta en una peligrosa trama criminal y busca desvelar el secreto que esconde el balneario, según describe la sinopsis de su nueva novela.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de la Casa Consistorial

EL BNG y el PSOE de Portas en contra de los presupuestos para el 2026 al no poder contribuir en su elaboración
Redacción
Los tres Reyes Magos

Valga recibirá a los Reyes Magos con una fiesta con chocolate con churros, obradoiros e hinchables
Redacción
Participantes en la tómbola

Amigos do Belén recauda 5.645 euros para la investigación sobre la medicina genómica
Redacción
Arcos tras presentar su renuncia como primera edila de Moraña

La exalcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, es la nueva directora general de de Planificación y Ordenación Forestal
Sandra Rey