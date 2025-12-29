La cambadesa Laura Portas presenta su nuevo libro 'El palacio del agua' en el Salón Peña

Laura Portas, en una imagen de archivo Cedida

Laura Portas (Cambados, 1992) presenta el próximo viernes 9 (a las 19 horas) su segunda novela en el Salón de Congresos José Peña. Graduada en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, Portas es un rostro reconocido, al trabajar como reportera en Informativos Telecinco y en otros programas de la cadena, además de en Antena 3 Noticias, aunque también en la villa al, por ejemplo, haber presentado la Gala del Albariño de 2013. El pasado año debutó en la literatura con ‘El baile de las mareas’ y este año presenta ‘El palacio del agua’, editada por la prestigiosa Plaza & Janés.

La novela está ambientada en el balneario de Mondariz, donde empieza a trabajar la protagonista, Candela, en 1920. Allí se codea con la élite más ilustre y poderosa de un país que afronta tiempos convulsos. Pero el lujo y la apariencia ocultan un mundo de engaños, pasiones prohibidas y traiciones. Candela deberá navegar la relación con Ignacio, su primer amor, que ha vuelto a su vida sin previo aviso, y Gabriel, uno de los empleados del hotel, que le ha pedido matrimonio. Todo se agrava cuando Candela se ve envuelta en una peligrosa trama criminal y busca desvelar el secreto que esconde el balneario, según describe la sinopsis de su nueva novela.