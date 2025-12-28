La Diputación organiza para esta semana nuevos obradoiros en el marco de la Rede SmartPeme+

El Centro ExpoSalnés, oficina de la red provincial en Cambados

La Diputación de Pontevedra organiza para esta semana dos nuevos obradoiros de capacitación tecnológica en el marco de la Rede SmartPeme+. Las acciones, en formato telemático y con necesidad de inscripción previa, se realizarán mañana y el miércoles 30, y profundizarán en cuestiones de interés para el tejido empresarial de la provincia como la construcción de una marca personal o las estrategias de contenido en Instagram, entre otros.

En la jornada de mañana, que será a partir de las 12 horas, se hará el taller “Constrúe a túa marca persoal con propósito e estratexias”. Esta sesión intensiva está diseñada para emprendedores, profesionales y cualquiera persona que quiera tomar el control de su reputación y visibilidad.

Por otro lado, el miércoles 30, también a las 12 horas, tendrá lugar el obradoiro “Workishop express de Instagram”. Las personas participantes aprenderán a identificar lo que funciona y lo que no en Instagram, a crear estrategias decisivas y a comprender las métricas más básicas con las que fundamentar sus decisiones.

La Diputación destina este año hasta 1,45 millones de euros a la Rede SmartPeme+ y Acelera Pyme Rural para asesorar personas emprendedoras desde las oficinas de Barro, Cambados, Lalín, Ponteareas, Pontevedra, O Porriño y Vigo. Desde esta red se llevan a cabo actividades formativas relacionadas con el crecimiento empresarial y la transformación digital, asesorando a hasta 2.500 emprededores, autónomos y pemes al año.