Cambados

Portos instalará en Tragove cargadores para vehículos eléctricos

Fátima Pérez
27/12/2025 21:50
Lonja Tragove Cambados
Lonja Tragove Cambados
Gonzalo Salgado
La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, impulsará la instalación de cargadores para vehículos eléctricos en cuatro puertos de titularidad autonómica de la provincia de Pontevedra, entre ellos el de Cambados y el de Portonovo, en Sanxenxo.

El organismo autonómico está tramitando una autorización administrativa a favor de la empresa Iberdrola para posibilitar estas instalaciones en los puertos ya mencionados así como en el de Combarro (Poio) y Pontevedra.

En concreto, esta concesión permitirá la instalación de cargadores, cuadros de baja tensión y una línea soterrada para los surtidores. Además se habilitarán las plazas de aparcamiento correspondientes reservadas especialmente para realizar la carga. El plazo de vigencia de la concesión será inicialmente de cinco años con posibilidad de prórroga por 2,5 más.

Economía Azul de Galicia

Con este trámite, Portos de Galicia contribuye a aprovechar el dominio público portuario  para instalar energías renovables y a su fomento por parte de los usuarios portuarios, en línea con los objetivos de la Economía Azul de Galicia, aprobada por la Xunta de Galicia para el período que va de 2024 al 2027.

