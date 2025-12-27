Peña se convierte en epicentro del ocio infantil con hinchables y atracciones hasta el día 3

Los hinchables fueron los más solicitados en la jornada Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados abrió ayer su habitual parque de atracciones navideños en el Salón de Congresos José Peña, convertido en el epicentro del ocio infantil hasta el próximo 3 de enero. La entrada es gratuita y los más pequeños pueden disfrutar en este espacio de diferentes entretenimientos, como grandes hinchables y juegos pensados para la infancia, que tiene en el Parque de Torrado otro de los puntos dedicados a este público en la programación lúdica y cultural organizada por el Área de Festas, dirigida por Tino Cordal.

Un calendario que ya cumple un mes de actividades y que se prolongará hasta el próximo día 9 de enero. Así, esta tarde, la Banda de Música de Castrelo ofrecerá su Concerto de Nadal, a partir de las ocho, en el Auditorio y mañana, a las siete, se proyectará la película ‘Superklaus’. Tampoco faltará las campanadas anticipadas (día 31, 12 horas), la carrera de San Silvestre (día 31, 16 horas) o la Cabalgata.

Premiados del concurso de postales Mónica Ferreirós

Las postales ganadoras

Así pues, la inauguración del ‘Nadal en Peña’ sirvió también para la entrega de los premios del concurso escolar de postales navideñas, organizado por la asociación de comerciantes Cambados Zona Centro. El primer puesto recayó en Álvaro Paz, alumno de sexto de Primaria del CEP Antonio Magariños, con una imagen del Pazo de Fefiñáns. Carmen Vázquez, alumna de segundo curso del CEIP San Tomé, se llevó el segundo premio; y Celia Pazos Domínguez, también del colegio de San Tomé, epro de quinto curso, se quedó como la tercera clasificada. El presidente de la asociación, Juan Rey, hizo ayer entrega de los premios acompañado por Cordal.