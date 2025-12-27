Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

La Banda de Castrelo felicita las fiestas al ritmo de la Marcha Radetzky en su tradicional concierto de Nadal

Como cada año cientos de asistentes se acercaron al Auditorio da Xuventude de Cambados para disfrutar del último concierto del año de la agrupación 

Fátima Pérez
27/12/2025 21:44
Banda de Música de Castrelo
Banda de Música de Castrelo
Mónica Ferreirós
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La Banda de Música de Castrelo celebró esta tarde su tradicional concierto de Nadal en el Auditorio da Xuventude de Cambados, una cita gratuita ya consolidada en el calendario cultural navideño del municipio y que, un año más, reunió a centenares de asistentes.

Bajo la batuta de su director, Nicolás Portas, la banda ofreció un programa variado y atractivo que incluyó desde clásicos como El Danubio Azul o la Marcha Radetzky, de Johann Strauss, hasta bandas sonoras de conocidos títulos navideños como Polar Express.

Este concierto fue además la última actuación del año para la banda cambadesa, una tradición que se mantiene desde hace “por lo menos más de 15 años” y con la que se despide el año y se felicitan las fiestas, tal y como señala Alba Rodríguez, miembro de la directiva de la agrupación.

“Este concierto y el de las Letras Galegas son los que más público suelen reunir”, explica Rodríguez, quien destaca que, coincidiendo con estas fechas y las vacaciones, esta cita es siempre una de las más esperadas por el público.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Lonja Tragove Cambados

Portos instalará en Tragove cargadores para vehículos eléctricos
Fátima Pérez
CEMENTERIO PALMEIRA2

Fallece la madre del delegado de Estrella Galicia en Pontevedra y Arousa-Salnés
Redacción
Zona de acceso restringido en A Illa desde este pasado mes de junio

A Illa logra retirar 336.120 vehículos del centro con su modelo de tráfico
Fátima Pérez
José Cacabelos, alcalde de O Grove, valora positivamente el trabajo del Concello en este 2025

O Grove invirtió más de 5 millones de euros en 2025 para “modernizar” la villa
Fátima Pérez