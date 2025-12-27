La Banda de Castrelo felicita las fiestas al ritmo de la Marcha Radetzky en su tradicional concierto de Nadal

Banda de Música de Castrelo Mónica Ferreirós

La Banda de Música de Castrelo celebró esta tarde su tradicional concierto de Nadal en el Auditorio da Xuventude de Cambados, una cita gratuita ya consolidada en el calendario cultural navideño del municipio y que, un año más, reunió a centenares de asistentes.

Bajo la batuta de su director, Nicolás Portas, la banda ofreció un programa variado y atractivo que incluyó desde clásicos como El Danubio Azul o la Marcha Radetzky, de Johann Strauss, hasta bandas sonoras de conocidos títulos navideños como Polar Express.

Este concierto fue además la última actuación del año para la banda cambadesa, una tradición que se mantiene desde hace “por lo menos más de 15 años” y con la que se despide el año y se felicitan las fiestas, tal y como señala Alba Rodríguez, miembro de la directiva de la agrupación.

“Este concierto y el de las Letras Galegas son los que más público suelen reunir”, explica Rodríguez, quien destaca que, coincidiendo con estas fechas y las vacaciones, esta cita es siempre una de las más esperadas por el público.