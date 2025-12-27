Cambados incorporará a cuatro operarios de servicio y a dos agentes de la Policía Local

Imagen de archivo del Concello de Cambados Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados anunció esta misma semana, a través del Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPP) el nombramiento de cuatro nuevas plazas de operarios de servicio con la categoría de funcionario de carrera, tras superar el proceso de oposición pública. Los puestos se corresponden con la Oferta de Emprego Público (OEP) de 2022 y se ha creado una bolsa de empleo con los siete aspirantes, en orden de mayor puntuación, que se han presentado al concurso y superado todos los ejercicios, pero que no han conseguido una de las cuatro plazas ofertadas.

Además de este proceso, la plantilla de la Policía Local sumará también dos nuevos agentes, asignados por la Academia Galega de Seguridade y que iniciaran su respectiva formación, con el objetivo de que puedan incorporarse a mediados del próximo año en calidad de prácticas y, más adelante, de forma definitiva, para reforzar una plantilla que viene trabajando desde hace años con cierto déficit.

Por otra parte, el Ayuntamiento ultima también otros procesos de selección de personal, como dos plazas de oficial de administración y otra de encargado del Mercado Municipal, ambas previstas en la OEP correspondiente al año 2023 y cuyo concurso se encuentra ya avanzado.