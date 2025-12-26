Trasladan al Hospital do Salnés al conductor de un vehículo y su acompañante tras chocar con un árbol de madrugada, en Oubiña

El vehículo fue retirado de la calzada por el servicio de Emerxencias del Concello Cedida

Dos personas resultaron heridas la pasada noche tras sufrir una salida de vía en la EP-9002, a la altura de la parroquia de Oubiña. Según indicaron fuentes del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, el conductor —de 21 años e iniciales J.I.C.G.— perdió el control del vehículo por causas que se desconocen y terminó impactando de forma lateral contra un árbol, en el margen derecho de la calzada.

Los hechos se produjeron al filo de las 5:45 horas y las víctimas tuvieron que ser evacuadas al Hospital do Salnés con dolor torácico y cervical. Además de Emerxencias, colaboraron en la intervención la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Vilanova de Arousa y una ambulancia del 061.