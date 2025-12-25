Mi cuenta

Diario de Arousa

El programa navideño deja una tarde de baile en Peña y trae el concierto de la Banda

B. Y. O Salnés
25/12/2025 20:48
La sesión pensada para la tercera edad en el salón cambadés
| Mónica Ferreirós
El salón José Peña de Cambados acogió hoy un baile de Navidad especialmente pensado para los más mayores. Fue un nuevo acto del programa navideño que presentó el Concello para estas semanas festivas y que, este fin de semana, incluirá además el tradicional concierto de Navidad de la Banda de Música de Castrelo.

Este último será este sábado, en el auditorio municipal de A Xuventude, a partir de las ocho de la tarde.

Desde la entidad musical indican que se trata de una cita “xa consolidada no calendario cultural do Nadal no municipio”. Bajo la batuta de su director, Nicolás Portas, la banda ofrecerá un “programa variado e atractivo, pensado para chegar a todo tipo de públicos, dende os máis pequenos ata os máis maiores”.

Desde el cine a lo popular

De esta forma, el concierto previsto “combinará música sinfónica, bandas sonoras recoñecidas e pezas populares propias destas datas tan especiais”.

La entrada será gratuita hasta completar aforo, por lo que animan a todos los vecinos y visitantes a asistir y disfrutar de música en directo “nun ambiente festivo e familiar”.

Antes, este viernes habrá también otra parada del programa navideño, con la entrega de premios del concurso de postales de Navidad de la asociación de comerciantes Zona Centro. Será en el salón Peña, en un día en que también comenzarán las actividades de navideñas, entre las 11 y las 13:30 y las 17 y las 20:30 horas.

Ya el domingo, el programa dará paso al cine, con la proyección de la película ‘Sperklaus’, a las siete de la tarde, en el auditorio municipal.  

