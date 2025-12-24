Bodegas Martín Códax celebra 40 años de vida y dedicación al buen vino y a la cultura gallega

El presidente de la bodega, Xoan Allegue, y el mandatario de la Xunta, Alfonso Rueda, junto a otros representantes políticos y de la cooperativa Mónica Ferreirós

Hace cuarenta años, en 1985, Bodegas Martín Códax nació con el nombre del reconocido trovador, que solía cantar al amor y al litoral gallego. Una declaración de intenciones de una cooperativa que es todo un emblema para la comarca de O Salnés y que ayer, en una sede repleta por representación de sus 270 socios, conmemoró en sus cuatro décadas de dedicación al buen vino, pero también como dinamizador de la cultura y de la música gallega, a través de reconocidas iniciativas, como Os Xoves de Códax o las Tardes do Atlántico, entre otros formatos, también con una vertiente solidaria.

Su presidente, Xoan Allegue, recibió ayer además al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien fue nombrado “Amigo de Honra”, un reconocimiento que la cooperativa otorga a personas que destacan por su apoyo al sector, a la defensa del rural y a la promoción del territorio y con el que Martín Códax dio continuidad a la tradición de rendir homenaje a los presidentes autonómicos por el respaldo institucional en estos años.

De hecho, Allegue dio valor “a importancia de contar co apoio das institucións para garantir o futuro do rural galego e da viticultura como motor económico, social e cultural do noso territorio” y puso en valor los cuarenta años de historia de un proyecto colectivo “construído por e para os viticultores”.

Apuesta por profesionalizarse

En su discurso, Rueda destacó su apuesta “pola profesionalización, a diversificación e por medrar dentro e fóra da Denominación de Orixe Rías Baixas”. Una visión, destacó, por el amplio potencial del albariño, en un momento en el que “ninguén pensaba que se podía chegar ata onde estades agora mesmo”.

Pero también por la ambición de seguir creciendo a través de la internacionalización, en nuevos nichos de mercado, o en la fidelización de socios, al pasar del medio centenar en la comarca a los 270. El futuro, subrayó, está también en consolidar el proyecto de “adega sustentable” y en ello juega un papel fundamental la planta de agrocompostaje de Pé Redendo, que se planea que entre en funcionamiento en 2026. “Quen non faga iso, dentro de dous ou tres anos vaise quedar atrás”, vaticinó Rueda, que también hizo hincapié en la apuesta por la música y cultura gallega por parte la cooperativa para “ir máis alá” de la producción y comercialización de vino y “contribuír a difundir o que marca a identidade desta adega e de toda Galicia”, enfatizó el presidente.

Un sector vitivinícola del que Rueda destacó, igualmente, su potencial y lo reivindicó como uno de los mejores representantes de la marca Galicia Calidade. Unas cualidades, recalcó el popular, que trata de incentivar el gobierno autonómico, con una “aposta transversal” por impulsar al sector del vino. Así, señaló, entre otras medidas, que en los presupuestos de la Xunta para 2026 se destinarán 12 millones de euros a líneas de ayudas destinadas a financiar la reestructuración y reconversión de viñedo, la promoción internacional o la elaboración y comercialización de los productos vinícolas.

A parte de estos apoyos, también subrayó el Plan Saborea Calidade Diferenciada, dotado con 10 millones de euros, a través del que también se promocionan estos productos; y el fomento del turismo enogastronómico con el Plan de Sostibilidade Turística, que cuenta con 34,5 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea, a través de los Fondos do Mecanismo de Recuperación e Resilencia Next Generation.

Además del presidente autonómico, estuvieron también presentes en el acto la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, concejales municipales y otros representantes políticos, que arroparon a la cooperativa en su Xuntanza Anual de Nadal, en la que la cooperativa conmemoró su cuarenta aniversario, hizo balance de este año y trasladó a sus socios sus retos de futuro.

El acto finalizó con un encuentro distendido entre socios, directiva y autoridades, en el que se puso de manifiesto el orgullo compartido por estas cuatro décadas de trayectoria, compromiso con el territorio y apuesta por la calidad. De hecho, en su intervención, Rueda destacó también el papel de Bodegas Martín Códax como referente de la viticultora gallega, embajadora de los vinos de las Rías Baixas y de la cultura gallega en el mundo y ejemplo de modelo colaborativo, sostenible e innovador, según puso de manifiesto la cooperativa tras el acto.