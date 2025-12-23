Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Mar inaugura la reforma acometida en la lonja de Tragove, que suma 300 metros cuadrados

A. Louro
23/12/2025 09:50
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en su visita a la lonja
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en su visita a la lonja
Gonzalo Salgado
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, recepcionaron ayer las nuevas instalaciones de la lonja de Tragove, que se ha sometido a una profunda reforma y ampliación con una inversión autonómica de 1,37 millones de euros, que han permitido extender el inmueble hacia la zona nordeste con el fin de habilitar un área más amplia para el tratamiento, limpieza y preparación del pescado y un nuevo soportal o cubierta para la carga y descarga de furgones —especialmente en jornadas de lluvia—, que suman unos nuevos 300 metros cuadrados.

Asimismo, la actuación incluyó también la sustitución de la cubierta de la lonja, cuyas obras trasladaron temporalmente la subasta hasta la nave de eviscerado de vieira, debido a la presencia de amianto en el anterior tejado, ya renovado. Así, Portos pone fin a unos diez meses de obras, que contemplaron también la renovación de la sala de subastas, con dos circuitos diferenciados, uno para el pescado y otro para los bivalvos, que ya fue estrenado en noviembre durante el inicio de la campaña de volandeira. Cuestiones fundamentales para que la lonja siga siendo puntera, al tratarse de un sector clave, como es el mar para Cambados.

