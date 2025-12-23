El “Master of Wine” Tim Atkin sitúa al albariño como la mejor uva blanca de todo el país

El crítico, en una cata de vinos albariño Cedida

El galardonado escritor de vinos británico y “Marter of Wine” Tin Atkin se ha convertido en un importante prescriptor para destacar las bodegas y marcas de la Denominación de Origen (DO) Rías Baixas. Así, en su tercer informe completo, publicado recientemente, asegura que “cualquiera que hiciera una lista de las mejores uvas blancas de España la situaría en el primer puesto”. Unos vinos que, destaca, “gozan de una imagen premium”.

Para llegar a estas conclusiones, Atkin, ue lleva cuatro años consecutivos visitando la región de Rías Baixas, ha catado 263 marcas pertenecientes a 76 bodegas de esta Denominación de Origen durante su último viaje. Un recorrido de 9 días durante los que visitó la mayoría de las empresas que aparecen en ese amplio informe, mientras que el resto de vinos fueron catados en la sede del Consejo Regulador.

Del total, 224 marcas obtuvieron 90 puntos o más y 42 sobrepasaron los 95 puntos. Valoraciones de sobresaliente que confirman la calidad de los vinos de Rías Baixas. Así, entre los premios, figura Martín Códax como cooperativo del año, Pazo de Rubianes como Premio al enoturismo, Rodri Méndez de Forjas del Salnés, como joven enólogo del año, Oliver Weiss (de Bodegas La Val) como viticultor y Luisa Freire (enóloga de Santiago Ruiz), como ‘Leyenda del año’. Además, también reconoce al espumoso de Martín Códax o el Gerardo Méndez Do Ferreiro Albariño Cepas Vella.