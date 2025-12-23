Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Cambados amplía el horario de cierre de la hostelería durante varias jornadas de esta Navidad

El 24 y 31 se extenderá en dos horas y el 26 y 27 de diciembre y 2,3 y 5 de enero, en una

A. Louro
23/12/2025 18:50
Locales de hostelería en la Praza Rodas
Gonzalo Salgado
La Concejalía de Seguridade Cidadá, dirigida por José Ramón Abal, acordó que los locales de hostelería de Cambados podrán alargar su horario nocturno durante varias jornadas de esta Navidad. Así, durante Nochebuena y Fin de año las cafeterías, bares, salas de fiesta, discotecas, pubs y cafés espectáculo cambadeses podrán abrir dos horas más de lo habitual.

Esta medida se extenderá también en las noches del 26 y 27 de diciembre y del 2, 3 y 5 de enero, aunque en este caso el horario de apertura solo se ampliará una hora, con respecto al habitual.

Esta medida, que también fue tomada en años anteriores, se trata de una ampliación excepcional recogida en la legislación autonómica que permite a los concellos tomar esta decisión en caso de celebraciones especiales como. En este caso, la resolución alude al objetivo de ampliar la oferta para los visitantes ante la “grande afluencia da veciñanza que se achegan a aos locais de hostalaría e ocio nocturno de Cambados nestas datas”.

