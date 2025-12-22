Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Lago exige “igualdade de condicións” para la construcción de una residencia

El Concello volverá a solicitar una reunión con Política Social tras el anuncio de un acuerdo para un centro en Moraña

A. Louro
22/12/2025 00:45
Pleno Cambados Samuel Lago
El alcalde de Cambados, Samuel Lago, en una sesión plenaria
Mónica Ferreirós
“Extrañado”. Así recibió el alcalde de Cambados, Samuel Lago, el anuncio del Concello de Moraña de un acuerdo con la Xunta de Galicia para construir una residencia pública de la tercera edad en el municipio, en el marco de la convocatoria autonómica para la construcción de 24 centros en toda la Comunidad. El gobierno cambadés remitió una carta a la Consellería de Política Social tras conocer la puesta en marcha de esta medida en el pasado mes de mayo, pero nunca fue respondida.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, junto al alcalde de Moraña, Sito Gómez

Moraña pacta con Rueda la construcción de una residencia pública para mayores

“O que queremos é que nos traten en igualdade de condicións”, reivindicó Lago, que anunció que en los próximos días remitirá una nueva carta a Política Social reclamando una reunión: “Só queremos sentarnos a falar” sobre “como ten que ser esa parcela, tanto o tamaño como a ubicación, e en que condicións se vai facer ese concurso”.

Precisamente, sobre el funcionamiento de esta convocatoria surgen al regidor muchas cuestiones. “Se ten que ser un concurso haberá que presentar distintos proxectos, como é que Moraña xa o ten asegurado antes de que se celebre?”, se cuestionó el alcalde. “É un pouco raro”, concluyó.

Falta de respuesta

Precisamente, el regidor revindicó esa igualdad de trato: “Criticamos con toda a dureza porque a Cambados non se atende nas súas demandas”, arremetió. A parte de esta última carta remitida a Política social, aseguró Lago, “xa habíamos enviado unhas cuantas e aprobamos varias resolucións plenarias”, siempre sin respuesta.

Cambados baraja dos parcelas susceptibles para la construcción de una residencia y ofrecerlas a la Xunta

Una cuestión que comenzó a ocupar una posición prioritaria para el gobierno, especialmente, tras el cierre del antiguo asilo. La puesta en venta del Pazo de Montesacro y su posterior cierre, en diciembre de 2024, supuso la pérdida de 70 plazas de uso asistencial. Pese a los intentos del Concello porque la Xunta asumiese su millonaria compra, finalmente lo adquirió la sociedad Iberus Capital Investment Group SL, que proyecta su conversión en un establecimiento hotelero de “categoría superior”, para lo que necesita un cambio sobre el uso destinado a la parcela, actualmente asistencial, que el Concello valora a cambio de una parcela a la que se le pueda dar dicho uso, para la futura construcción de una residencia.

