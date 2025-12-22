La Cofradía de Cambados no renuncia todavía a la campaña de vieira y confía en la apertura de la zona IV, cerrada por toxina

Embarcación en la campaña de vieira Gonzalo Salgado

La Cofradía de Cambados no da todavía por perdida la campaña de la vieira, que se cerró el pasado viernes tras solo tres jornadas de extracción y menos de una tonelada del producto. Un balance muy escaso, pero que se despidió con sensaciones que podían invitar al optimismo, tras alcanzar algunas embarcaciones los topes. Por ello, durante la jornada de hoy está previsto una reunión con la asistencia técnica de la Cofradía para analizar los datos en cuanto a la cantidad, calidad, tamaño y características de la vieira extraída y, en base a ello, solicitar a Mar su reapertura.

En cualquier caso, para ello será necesario que el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) reabra la zona VI —donde se encuentra O Galiñeiro y donde se faenó estas tres jornadas— cerrado desde la tarde del viernes por niveles positivos de toxina. Por ello, la Cofradía impulsará también analíticas a lo largo de la semana con la esperanza de que esta cuestión pueda llegar para la próxima semana, ya que los niveles arrojados se encuentran en el “límite legal”, según explicó el patrón mayor, Alejandro Pérez. Así, ante la llegada de un cambio en los vientos y unas mejores condiciones, se espera que la situación se pueda revertir.

Tope de la volandeira

Seguirá en la jornada de hoy, como hasta ahora, la extracción de la volandeira, aunque el acuerdo de la flota pasa por reducir a la mitad los topes de cara a la jornada del martes, si no hay cambios. La situación viene dada por la caída de los precios ante las vacaciones navideñas de algunas fábricas y conserveras, que dificulta la demanda en las subastas.

Para la jornada de hoy, sin embargo, se mantendrá al contar con el compromiso de dos empresas de acudir a la subasta, lo que en principio, aunque en precios más bajos que los iniciales en la campaña, asegura las ventas en esta jornada.