Cambados

El alcalde responde que el problema de la red de A Balsiña "é unha herdanza" del PP

A. Louro
21/12/2025 19:52
Vertido Oubiña
Desborde de aguas fecales en la zona de A Balsiña, en Oubiña
Cedida
El regidor de Cambados, Samuel Lago, salió al paso de la denuncia del Partido Popular tras el desbordamiento de aguas fecales en la zona de A Balsiña y vincularlo a la decisión del alcalde de anular el bombeo en este lugar. El socialista, sin embargo, responsabilizó de este problema a la “herdanza” recibida del “desgoberno do PP”, al realizarse “redes de saneamento unitarias”, donde se mezclaban las aguas pluviales y fecales, “e agora cando chove pasa isto”, lamentó.

Vertido Oubiña

El PP de Cambados denuncia el desborde de fecales en A Balsiña por la rotura de la red desde el jueves

Más información

Frente a ello, aseguró Lago, “este goberno, así como os dous anteriores, levamos investidos centos de miñes de euros en facer redes separativas, xunto con Augas de Galicia”. Obras, añadió, que se desarrollaron tanto en el casco urbano —A Pastora, Sabugueiro, Ramón Cabanillas, San Roque o las todavía en marcha llevadas a cabo en la Avenida de Galicia por parte de Augas de Galicia— como en el rural —Castrelo—. Además, subrayó, estas redes separativas, cruciales para evitar nuevos vertidos y alivios al medio, “xa van así contempladas” en todas las obras nuevas, como en las calles Ourense, Pontevedra y Sevilla, “e outras que están en execución ou proxectadas”, como es el caso de Couto de Abaixo, Fornos o Cortiñas.

“Pero certo é que queda moita chapuza dos seus anos aínda por solventar”, concluyó Lago, que arremetió también contra la portavoz popular tras el comunicado emitido el pasado sábado, al asegurar que “estase a converter nunha parodia de si mesma”.

Según avanzaron los populares, la situación en A Balsiña, en la parroquia de Oubiña, se debió a la rotura de una tubería, ya desde el pasado jueves, que provocó el desbordamiento de aguas fecales “que están a percorrer o río, as fincas e a estrada deste lugar cun cheiro insoportable”, por lo que pidieron la adopción urgente de medidas para solventar esta situación de emergencia.

