La Navidad de Cambados llega a la televisión de todos los gallegos

La Navidad de Cambados llega a las casas de los gallegos Mónica Ferreirós

Cambados se convierte en uno de los municipios protagonistas del anuncio navideño de la Televisión de Galicia (TVG), una campaña que apuesta un año más por la cercanía y la identidad cultural para felicitar las fiestas.

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la cadena autonómica recurre a una canción popular, 'Eres tú' de Mocedades, para transmitir un mensaje emotivo y personal a todas las gallegas y gallegos durante la Navidad. El vídeo muestra distintos escenarios de la comunidad, entre los que destacan espacios emblemáticos de Cambados como la plaza de Fefiñáns, además de varios locales comerciales del municipio.

La portavoz del Partido Popular en Cambados, Sabela Fole, compartió el anuncio en sus redes sociales, poniendo en valor la elección de la villa como uno de los escenarios navideños de Galicia.