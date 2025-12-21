Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

La Navidad de Cambados llega a la televisión de todos los gallegos


Fátima Pérez
21/12/2025 16:23
La Navidad de Cambados llega a las casas de los gallegos
La Navidad de Cambados llega a las casas de los gallegos
Mónica Ferreirós
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Cambados se convierte en uno de los municipios protagonistas del anuncio navideño de la Televisión de Galicia (TVG), una campaña que apuesta un año más por la cercanía y la identidad cultural para felicitar las fiestas.

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la cadena autonómica recurre a una canción popular, 'Eres tú' de Mocedades, para transmitir un mensaje emotivo y personal a todas las gallegas y gallegos durante la Navidad. El vídeo muestra distintos escenarios de la comunidad, entre los que destacan espacios emblemáticos de Cambados como la plaza de Fefiñáns, además de varios locales comerciales del municipio. 

La portavoz del Partido Popular en Cambados, Sabela Fole, compartió el anuncio en sus redes sociales, poniendo en valor la elección de la villa como uno de los escenarios navideños de Galicia.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Cartel del evento

La banda 'Europe' se une al cartel del Son do Mar
C. Hierro
Celebrando los premios de la Lotería de Navidad en Arousa

Estos son los concellos arousanos donde ha caído el Gordo
Fátima Pérez
Rodaxe de Punto Nemo

A Xunta impulsa seis novas rodaxes en Galicia con 2 millóns de euros en axudas
Redacción
Accidente múltiple en Caldas de Reis

Dos heridos graves en un accidente múltiple con un vehículo incendiado en Caldas
Fátima Pérez