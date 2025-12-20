Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

La empresa del ‘Sin Querer Dos’ deberá abonar 408.000 euros a las familias de las cuatro víctimas

Este proceso se encuentra judicializado, al reclamar también la responsabilidad de la comercializadora

Anxo Louro Lariño
20/12/2025 00:30
El Instituto Social de la Marina comunicó al Juzgado de lo Social Número 4 de Pontevedra que la empresa del ‘Sin Querer Dos’ deberá hacer efectivo el importe total de 408.100 euros para abonar los complementos de las pensiones de las familias de las cuatro víctimas —el patrón Manuel Serén y los marineros Bernardino Padín, Teófilo Rodríguez y Guillermo Casáis— por el hundimiento del buque, el 19 de diciembre de 2018, a 4,5 millas al sur de Finisterre.

El procedimiento, sin embargo, se encuentra judicializado, ya que las familias solicitan la responsabilidad de la empresa comercializadora, al ser la matriz de la pesquera y entender que “son un grupo empresarial que tienen que responder solidariamente”.

En el caso de la empresa —Pesquera Sin Querer, SL— tiene de plazo hasta finales de enero del próximo año para hacer efectivo dicho importe ante la Tesorería General de la Seguridad Social, impuesto como recargo por faltas de medidas de seguridad en el buque decretado por el Instituto Social de la Marina, en virtud de las demandas interpuestas por las cuatro familias con el apoyo del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) del Ministerio de Transporte, a fin de que puedan ser destinados directa y periódicamente a las prestaciones publicas que por viudedad y orfandad les han sido reconocidas a las familias afectadas.

Cinco años del naufragio

Precisamente ayer se cumplieron siete años del trágico naufragio del ‘Sin Querer Dos’, con puerto base en Portonovo, dejando un profundo pesar en las familias de las cuatro víctimas y en un pueblo marinero como Cambados, que no es ajeno del dolor y la huella que dejan los naufragios en su sociedad. Precisamente en honor a los fallecidos en este y en otros buques, como el Villa de Pintanxo o el Bahía, se instaló una placa y una escultura, obra de la Escola de Canteiros provincial, en recuerdo de los náufragos, en los jardines frente a la Casa do Mar.

Así, alrededor de las 12:40 horas, del 19 de diciembre de 2018, cuando la mayoría de los tripulantes descansaba en sus camarotes, el buque volcaba a unas 4,5 millas al sur de Fisterra. De diez tripulantes, fallecieron tres marineros y el cuerpo de un cuarto nunca se recuperó —todos de Cambados—. La Ciaim determinó que el ‘Sin Querer Dos’ se fue a pique debido a un peso “excesivo” de los aparejos en la embarcación que provocó una estabilidad transversal insuficiente: llevaba sobre cubierta unas 20 toneladas de peso en aparejos, cuando el máximo permitido de acuerdo al libro de estabilidad era de 7,875 toneladas. Inspección de Trabajo impuso a la armadora una sanción de 24.585 euros por una infracción “grave” en materia de seguridad laboral; que el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) ratificó el pasado año, frente al recurso presentado por la empresa.

