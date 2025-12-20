El PP de Cambados denuncia el desborde de fecales en A Balsiña por la rotura de la red desde el jueves

Situación en las alcantarillas de esta zona de la parroquia de Oubiña Cedida

El Partido Popular de Cambados denunció la situación en la que se encuentra la zona de A Balsiña, en la parroquia de Oubiña, tras un nuevo desbordamiento de aguas fecales “que están a percorrer o río, as fincas e a estrada deste lugar cun cheiro insoportable”. Una situación, señalan los populares, “que se trata dun problema histórico” pero que, aseguran, “se veu agravado pola decisión de anular o bombeo para aforrar”.

Así pues, la formación revela que, desde el pasado jueves, la rotura de una tubería de la red de saneamiento está provocando el desbordamiento de fecales por esta zona. La portavoz popular, Sabela Fole, destaca la situación como “de emerxencia” al tratarse de un servicio básico y cuya situación “pode afectar á saúde da xente e dos animais e ao estado do territorio”, por lo que reclama al cuatripartito ejecutar una solución de forma urgente.

Falta de capacidad

En este sentido, Fole reivindica que esta situación se complicó desde la decisión de anular el bombeo por parte de Samuel Lago, entonces edil de Obras, “malia que a empresa do servico advertíu de que era un erro que ía agravar as consecuencias”, aseguró.

“A rede non ten capacidade e, en momentos de choiva como estes días, desbórdase, pero é claro que a falta do bombeo provoca un colapso maior e empeora a situación, o cal xera unha responsabilidade directa da mesma no alcalde e no cuatripartito. Tiveron tempo de sobra para buscar unha solución, pero entre a falta de gañas de traballar e a falta de diñeiro a situación segue sen resolverse”, recriminó la concejala popular, que criticó que la situación en esta zona de Oubiña “é totalmente insostible e afecta gravemente tanto ao medio ambiente como á saúde pública dos veciños”.