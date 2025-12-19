La flota alcanzó ayer 668 kilos de vieira y cierra la campaña por debajo de la tonelada

Cerca de una decena de embarcaciones participaron ayer en la jornada de extracción Gonzalo Salgado

Cambados agotó ayer los tres días autorizados por la Consellería do Mar para la extracción de la vieira en la zona de O Galiñeiro con sensaciones contradictorias. Tras un inicio desalentador, ayer la flota remontó y consiguió superar los 668 kilos. Cifra que, aunque sigue siendo mucho menor que en pasados años, confirmó una sustancial mejoría frente a los 130 kilos del inicio. Así, algunas de los nueve barcos consiguieron llegar al tope, fijado en 40 kilos por persona y por embarcación.

Por ello, la Cofradía tenía previsto reunirse a última hora de la tarde de ayer con la flota para valorar los resultados y, en base a las sensaciones de las embarcaciones y su interés en poder continuar en futuras jornadas, solicitar a la Consellería do Mar una ampliación de la autorización de extracción, de ser el caso. De hecho, el acuerdo con el gobierno autonómico —que solamente incluía la posibilidad de ampliación en el caso de que se viera más recurso de los previstos en el informe del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Así, la flota considera estas tres jornadas algo insuficientes para conocer la cantidad de recurso que hay. Sin embargo, ayer mismo el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) decidió cerrar la zona IV, donde estos días se estaba faenando, por niveles positivos de toxina, por lo que se descarta que, al menos, la próxima semana continúa la campaña.

El último test

Lo cierto es que ayer se presentaba como el test más fiable, sobre todo, por la experiencia del primer día de aquellas zonas donde no hubo rastro del recurso y por la presencia de más embarcaciones. Cerca de una decena participaron ayer en la jornada y, especialmente, las más madrugadoras consiguieron alcanzar los topes de capturas. Una noticia muy positiva para la flota, en caso de que de cara al futuro la extracción de la vieira se pueda retomar.

Cabe señalar que en el conjunto de los tres días apenas se lograron 898 kilos, cuando el tope estaba fijado en los 4.500 kilos para la Cofradía de Cambados y en 7,5 toneladas para la Ría de Arousa —sumando a la de Rianxo—. Cifra que parecía asequible a tenor de los estudios realizados por el CIMA, que estimaban que había unas 20 toneladas del bivalvo de talla comercial en los bancos marisqueros.