Cambados

La DO Rías Baixas contará con un presupuesto de 4.371.828 euros para el ejercicio de 2026

A. Louro
19/12/2025 20:28
El pleno se reunió el miércoles por última vez este año
El pleno se reunió el miércoles por última vez este año
El Consello Regulador de la Denominación de Orixe (DO) Rías Baixas presentó el pasado miércoles, en el último pleno del año, el presupuesto para 2026, que ascenderá a un total de 4.371.828 euros. Una cantidad que procede de las cuotas de los asociados —que se actualizarán en función del IPC por primera vez desde hace 25 años, aunque el acuerdo no afecta al importe para las precintas de garantía y para la cuota de nuevas inscripciones, que se mantendrán— e ingresos extraordinarios (61,95%), las subvenciones y el remanente de años anteriores. Este dinero se destinará a gastos de funcionamiento, control de calidad (19,28%), promoción (68,5%) e inversiones.

Asimismo, entre otros asuntos, se aprobó también el Plan de Promoción de 2026, que incluye acciones, planes de promoción, campañas publicitarias “Blanco como Ninguno” y la que se desarrolla conjuntamente con la D.O.P. Jamón de bellota 100% Ibérico de los Pedroches; la participación en ferias locales, nacionales e internacionales, el desarrollo de planes sectoriales en mercados prioritarios (USA, UK, México, Irlanda, Puerto Rico, Países Bajos, Bélgica, Suiza y Alemania), la comunicación interna y externa, así como la colaboración con la Asociación Ruta del Vino Rías Baixas.

