Jornada “fantasma” en la vieira, que afronta hoy el fin de la campaña de no haber cambios

Embarcación durante la apertura de la campaña de extracción Gonzalo Salgado

La flota de Cambados perdió otra jornada en la campaña de la vieira. Tras el fiasco en el inicio del pasado miércoles, ayer la flota no pudo salir a faenar por el fuerte veinto de sur que soplaba en Tragove. Situación que, unida a las escasas capturas, no animaron a ninguna embarcación a salir y optaron por dirigirse a otras zonas para la extracción de la volandeira.

Así lo señalaba ayer el patrón mayor cambadés, Alejandro Pérez, que aunque señalaba que “algunhas embarcacións estaban pendentes de saír”, finalmente ninguna optó por hacerlo. Con todo, la campaña afronta hoy su jornada final, si la Consellería do Mar no autoriza más jornadas y, a tenor de los resultados del primer día, no parece que vaya a ocurrir a no ser que se produzca un cambio.

No obstante, Pérez indicaba que cerca de una decena de embarcaciones —”sete ou oito”— tienen previsto probar hoy suerte y comprobar si en otras zonas de O Galiñeiro se esconden más unidades de vieira. “Será un test máis fiable”, señaló el patrón, al ir más embarcaciones, por lo que la flota se mantiene expectante a comprobar cómo funciona una jornada que se prevé clave.