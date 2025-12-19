Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Jornada “fantasma” en la vieira, que afronta hoy el fin de la campaña de no haber cambios

A. Louro
19/12/2025 06:05
Vieira
Embarcación durante la apertura de la campaña de extracción
Gonzalo Salgado
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

La flota de Cambados perdió otra jornada en la campaña de la vieira. Tras el fiasco en el inicio del pasado miércoles, ayer la flota no pudo salir a faenar por el fuerte veinto de sur que soplaba en Tragove. Situación que, unida a las escasas capturas, no animaron a ninguna embarcación a salir y optaron por dirigirse a otras zonas para la extracción de la volandeira.

Así lo señalaba ayer el patrón mayor cambadés, Alejandro Pérez, que aunque señalaba que “algunhas embarcacións estaban pendentes de saír”, finalmente ninguna optó por hacerlo.  Con todo, la campaña afronta hoy su jornada final, si la Consellería do Mar no autoriza más jornadas y, a tenor de los resultados del primer día, no parece que vaya a ocurrir a no ser que se produzca un cambio.

No obstante, Pérez indicaba que cerca de una decena de embarcaciones —”sete ou oito”— tienen previsto probar hoy suerte y comprobar si en otras zonas de O Galiñeiro se esconden más unidades de vieira. “Será un test máis fiable”, señaló el patrón, al ir más embarcaciones, por lo que la flota se mantiene expectante a comprobar cómo funciona una jornada que se prevé clave.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El BNG busca poner en valor un sector esencial para la economía de Valga

El BNG de Valga exige más apoyo y promoción para el comercio local: “Xeran riqueza e emprego”
Fátima Pérez
Diego Enjamio durante un partido con el Boiro en Barraña

Diego Enjamio: “Son un auténtico equipazo, va ser un partido difícil”
Carlos Paz
O cambadés presenta hoxe o seu novo poemario

Augusto Chaves regresa á escritura con ‘Los cuerpos ya perdidos’, unha reflexión sobre a enfermidade e a vellez
A. Louro
Parte del equipo de gobierno, durante un debate plenario

Vilanova proyecta más aparcamiento y zonas verdes en A Braña y Cálago
Beni Yáñez