Cambados

Fole denuncia falta de seguridad en la Aldea de Nadal tras el accidente de un menor

Los populares critican supuestos problemas estructurales en las casetas que Cordal vincula a actos de vandalismo

A. Louro
19/12/2025 06:10
Aldea Nadal Cambados
Una de las casetas instalada en el Parque de Torrado, en su inauguración
Mónica Ferreirós
El Partido Popular de Cambados exigió ayer la adopción de medidas de seguridad en la Aldea de Nadal tras un accidente con un menor, que se clavó una punta “que estaba á vista e sen rematar” durante la inauguración. Suceso, destacó la portavoz popular, Sabela Fole, que se produjo por “problemas estruturais e de acabado” de algunas de las casetas instaladas en el Parque de Torrado. Situación que negó el concejal de Festas, que vinculó algunos desperfectos a “actos de vandalismo”, por lo que algunas de las estructuras están precintadas hasta su arreglo.

Sin embargo, los populares señalan que en el caso de esta caseta permanece cerrada por este incidente. En todo caso, añadieron que “non se trata dun problema puntual”, sino que el estado de estas estructuras “é malo, posto que nunha ca caeu unha fiestra, presentan parafusos á vista co conseguinte risco para os seus usuarios, que básicamente son os cativos, teñen malos acabados e case todas estanse desmontando cando apenas levan instaladas cinco días”.

De hecho, para Fole, la Aldea do Nadal, “suposto elemento estrela” de esta Navidad, “é unha triste metáfora do estado do goberno e do Concello estase desplomando e caendo sen que ninguén lle poña remedio”. “É unha boa idea que se organizou de maneira errática, con anuncios e cancelacións e ao final fíxose ás présas coas consecuencias que estamos sufrindo todos”, lamentó la concejala popular, que pidió la revisión de todas las casetas “de xeito urxente”.

“Grinch de Cambados”

Pese a lo denunciado por los populares, el edil de Festas, Tino Cordal, reivindicó la instalación de la Aldea navideña y vinculó los problemas a actos vandálicos, que aseguró, Sabela Fole “ampara” con el comunicado: “Concértese no Grinch de Cambados, logo de amparar o incivismo e o vandalismo contra as casetas do Nadal”, criticó Cordal. “Non respecta nin as Festas do Nadal... A eles dálles igual que estemos no Entroido, no Albariño ou no Nadal, só se trata de criticar todo, sen ningunha valoración positiva”, lamentó.

Así, escplicó que se registraron actos de vandalismo contra varias casetas instaladas en las plazas Asorey y Ramón Cabanillasy también en el Parque de Torrado.

