Augusto Chaves regresa á escritura con ‘Los cuerpos ya perdidos’, unha reflexión sobre a enfermidade e a vellez
O cambadés presenta esta antoloxía, na que revisa tamén a súa obra poética, na Casa da Calzada, a partir das oito da tarde, como primeiro número de ‘Cen Versos’
‘Los cuerpos ya perdidos’ será o poemario co que o cambadés Augusto Chaves volta á escritura quince anos despois do seu último libro, ‘Anatomía de la noche’. Empurrado polo seu propio momento vital e a “incerteza” da súa enfermidade, e tamén animado por bos amigos, como José Vaamonde e o pintor Fernando Arenaz, o poeta presenta esta mesma tarde (20 horas, na Casa da Calzada) esta antoloxía na que revisa poemas antigos e presenta algúns inéditos. Unha composición que protagonizará a primeira edición de ‘Cen Versos’, a nova colección de poesía da asociación Cen Follas, que tratará de dar voz a autores da comarca cunha traxectoria contrastada.
O lector, explica Chaves, poderá volver a gozar das súas publicacións anteriores: ‘Visión interior’, ‘La luz acaecida’ e ‘Anatomía de la noche’, aínda que cunha certa revisión desta obra pola madurez e evolución da súa propia escritura. Situación, engade, especialmente visible no primeiro dos seus traballos: “Publiqueino cando estaba estudando Filoloxía Hispánica e, agora, con 55 anos, dinme conta que o material non me satisfacía; o que me parecía moi orixinal antes agora non me parece coherente”. Por iso apostou por “darlle outra perspectiva e un xiro lingüístico que define o momento vital que estou vivindo”, pese a que “garda a esencia” orixinal.
En canto a ‘Los cuerpos ya perdidos’, o novo corpúsculo de poemas que ve a luz, “o propio título xa dá unha idea de por onde poden ir os tiros”. “Ten connotacións elexíacas” sobre que “tempos pasados foron máis felices”. Así, aborda o “paso do tempo, o acechamento da vellez o acabamento físico...” Cuestións, sinala, que van en liña co seu momento vital ao “loitar contra unha enfermidade grave”.
Así, recoñece que moitos destes poemas, que gardaba nun caixón durante estos anos, eran inicialmente de amor, pero que foi transformando ao momento actual sobre a reflexión da vellez ou da enfermidade. Tamén dende o punto de vista estilístico, “dando paso máis a oscuridade, que é máis latente” e ao barroquismo.